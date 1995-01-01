Описание

Готовая фотостудия с лицензионным программным обеспечением Photomechanics Photo3D Studio для создания 360° и 3D фото (в вращением в одной или в двух плоскостях соответственно). Полностью укомплектованное решение для самостоятельной съемки в любом удобном для вас месте: в комплект входит поворотный стол, 9 светильников, металлическая рама для их крепления, белый фон. Для 3D фотографии необходимо отдельно приобрести механизированный кран-штатив K-100. Подходит для объектов небольшого и среднего размера: диаметр столешницы 60 см, рекомендуемые габариты товара: не более 40 х 40 х 40 см. Максимальная нагрузка: 50 кг.

Студия осуществляет автоматическую съемка предмета, управление процессом производится с ноутбука, подключенного по USB. Программа Photomechanics Photo3D Studio обеспечивает экспорт готовых фотографий в форматах: GIF, HTML или MP4, также возможна выгрузка фотографий поштучно в форматах JPEG или RAW, для последующей обработки программным обеспечением других производителей.

Поддерживаемые фотокамеры:

Все современные зеркальные и беззеркальные камеры Canon, большая часть камер Nikon.

Полный список камер доступен на сайте производителя .

Комплектация

Программа Photo3D Studio (лицензия на 1 пользователя, бесплатные обновления)

Белый фон, повторяющий контур поворотной поверхности.

Освещение: 9 шт. светодиодных прожекторов.

Стальная рама

Поворотный стол Photomechanics MFT-1 с белой столешницей, диаметр 60 см.

Все элементы конструкции базового модуля выполнены из стали, что обеспечивает высокую прочность и надежность. Студия легко и быстро собирается, может перевозиться в багажнике легкового автомобиля.

Управление процессом съемки ведется с компьютера на базе ОС Windows при помощи программы Photo3D Studio. Поддерживаются функции: Живой просмотр изображения с фотоаппарата (LiveView). Настройка количества кадров в ролике. Настройка параметров экспозиции. Автоматическая съемка. Пакетная обработка изображений. Сохранение и экспорт фотографий в форматах: GIF, HTML, MP4. Предоставляется облачный сервис для хранения и демонстрации 360/3D фото на сайтах, маркет-плейсах. (* облачный сервис требует отдельной абонентской платы)

Размеры студии в сборе (ДхШхВ): 110 х 71 х 81 см

Преимущества:

Проста использования.

Прочная надежная конструкция из стальных элементов.

Легко монтируется\ демонтируется, перевозится в багажнике автомобиля.

Российский производитель и разработчик ПО.

Техническая поддержка на весь срок службы эксплуатации

Выгоды:

Автоматизация и ускорение процесса съемки.

Сокращение затрат на съемку и размещение на сайтах

Съемка без привлечения сторонних ресурсов: в любое удобное время и в любом удобном месте – в офисе, в магазине, на складе.

Качественный и привлекательный фотоконтент.