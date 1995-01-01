Описание

Photomechanics S-300 XL – самая большая фотостудия для создания 360° и 3D фото крупных объектов. Подходит для товаров размерами до 250 х 250 х 250 см и весом до 700 кг. Комплект включает в себя пов оротную платформу R D-300 ( ⌀300 см) , систему для многокамерной съемки Multicam-5 (камеры не входят в комплект), систему освещения (16 светодиодных прожекторов), разборную стальную раму и белый фон (типа циклорама) . Сборка и пусконаладка студии в обязательном порядке производится специалистами компании Фотомеханика. Работы выполняет команда специалистов: инженеры, IT специалист, фотограф. Итоговая стоимость пусконаладочных работ , стоимость и программа обучения определяются в зависимости от место нахождения заказчика, количества персонала заказчика и их навыков.

Студия подходит для 3D-фотосъемки крупногабаритных товаров: мебели, спортивных товаров (велосипедов, тренажеров, каяков), крупной бытовой техники (холодильников, плит, стиральных машин и др.), мототехники, станков и деталей оборудовaания, автозапчастей и других товаров.

Специальная конструкция с плавным переходом от фона к поворотной платформе (т.н. «циклорама») позволяет избежать лишних теней на итоговом снимке.

Студия осуществляет автоматическую съемку, управление процессом производится с ноутбука, подключенного по USB. Программа Photomechanics Photo3D Studio обеспечивает экспорт готовых фотографий в форматах: GIF, HTML или MP4, также возможна выгрузка фотографий поштучно в форматах JPEG или RAW, для последующей обработки программным обеспечением других производителей.

Поддерживаемые фотокамеры:

Все современные зеркальные и беззеркальные камеры Canon, большая часть камер Nikon.

Полный список камер доступен на сайте производителя .

Комплектация

Программа Photo3D Studio (лицензия на 1 пользователя, бесплатные обновления)

Белый фон

Освещение: 16 шт. светодиодных прожекторов

Стальная рама

Поворотная платформа Photomechanics RD-300 с белой столешницей из ламинированного МДФ, диаметр 300 см.

Чехол на столешницу (белая баннерная ткань)

Система многокамерной съемки Photomechanics Multicam-5

Управление процессом съемки ведется с компьютера на базе ОС Windows при помощи программы Photo3D Studio. Поддерживаются функции: Живой просмотр изображения с фотоаппарата (LiveView). Настройка количества кадров в ролике. Настройка параметров экспозиции. Автоматическая съемка. Пакетная обработка изображений. Сохранение и экспорт фотографий в форматах: GIF, HTML, MP4. Предоставляется облачный сервис для хранения и демонстрации 360/3D фото на сайтах, маркет-плейсах. (* облачный сервис требует отдельной абонентской платы)

Размеры студии в сборе (ДхШхВ): 6 х 5.3 х 3.85 м

Рекомендованная площадь для размещения студии: не менее 8х8 м



Преимущества:

Проста использования.

Уникальная студия для съемки крупных и тяжелых предметов

Российский производитель и разработчик ПО.

Техническая поддержка на весь срок службы эксплуатации

Выгоды:

Автоматизация и ускорение процесса съемки.

Сокращение затрат на съемку и размещение на сайтах

Стандартизация изображений

Качественный и привлекательный фотоконтент.