3D-фотостудия Photomechanics S-300 XL
Код товара : УТ-00072174
Артикул : S-300 XL
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Photomechanics S-300 XL – самая большая фотостудия для создания 360° и 3D фото крупных объектов. Подходит для товаров размерами до 250 х 250 х 250 см и весом до 700 кг. Комплект включает в себя поворотную платформу RD-300 (⌀300 см), систему для многокамерной съемки Multicam-5 (камеры не входят в комплект), систему освещения (16 светодиодных прожекторов), разборную стальную раму и белый фон (типа циклорама). Сборка и пусконаладка студии в обязательном порядке производится специалистами компании Фотомеханика. Работы выполняет команда специалистов: инженеры, IT специалист, фотограф. Итоговая стоимость пусконаладочных работ, стоимость и программа обучения определяются в зависимости от местонахождения заказчика, количества персонала заказчика и их навыков.
Студия подходит для 3D-фотосъемки крупногабаритных товаров: мебели, спортивных товаров (велосипедов, тренажеров, каяков), крупной бытовой техники (холодильников, плит, стиральных машин и др.), мототехники, станков и деталей оборудовaания, автозапчастей и других товаров.
Специальная конструкция с плавным переходом от фона к поворотной платформе (т.н. «циклорама») позволяет избежать лишних теней на итоговом снимке.
Студия осуществляет автоматическую съемку, управление процессом производится с ноутбука, подключенного по USB. Программа Photomechanics Photo3D Studio обеспечивает экспорт готовых фотографий в форматах: GIF, HTML или MP4, также возможна выгрузка фотографий поштучно в форматах JPEG или RAW, для последующей обработки программным обеспечением других производителей.
Поддерживаемые фотокамеры:
Все современные зеркальные и беззеркальные камеры Canon, большая часть камер Nikon.
Полный список камер доступен на сайте производителя.
Все современные зеркальные и беззеркальные камеры Canon, большая часть камер Nikon.
Полный список камер доступен на сайте производителя.
Комплектация
- Программа Photo3D Studio (лицензия на 1 пользователя, бесплатные обновления)
- Белый фон
- Освещение: 16 шт. светодиодных прожекторов
- Стальная рама
- Поворотная платформа Photomechanics RD-300 с белой столешницей из ламинированного МДФ, диаметр 300 см.
- Чехол на столешницу (белая баннерная ткань)
- Система многокамерной съемки Photomechanics Multicam-5
Управление процессом съемки ведется с компьютера на базе ОС Windows при помощи программы Photo3D Studio. Поддерживаются функции: Живой просмотр изображения с фотоаппарата (LiveView). Настройка количества кадров в ролике. Настройка параметров экспозиции. Автоматическая съемка. Пакетная обработка изображений. Сохранение и экспорт фотографий в форматах: GIF, HTML, MP4. Предоставляется облачный сервис для хранения и демонстрации 360/3D фото на сайтах, маркет-плейсах. (* облачный сервис требует отдельной абонентской платы)
Размеры студии в сборе (ДхШхВ): 6 х 5.3 х 3.85 м
Рекомендованная площадь для размещения студии: не менее 8х8 м
Рекомендованная площадь для размещения студии: не менее 8х8 м
Преимущества:
- Проста использования.
- Уникальная студия для съемки крупных и тяжелых предметов
- Российский производитель и разработчик ПО.
- Техническая поддержка на весь срок службы эксплуатации
Выгоды:
- Автоматизация и ускорение процесса съемки.
- Сокращение затрат на съемку и размещение на сайтах
- Стандартизация изображений
- Качественный и привлекательный фотоконтент.
PhotoMechanics – российский бренд, ведущий деятельность с 2011 года. Компания самостоятельно занимается созданием всего необходимого оборудования и программного обеспечения. Производство находится в Санкт-Петербурге.
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