Описание

Готовая фотостудия с лицензионным программным обеспечением Photomechanics Photo3D Studio для создания 360° и 3D фото (в вращением в одной или в двух плоскостях соответственно). Комплектация Corporate включает в себя пов оротный стол MFT-1 со столешницей ⌀ 95 см , механизированный кран-штатив К-150, м одуль подвеса Hanger с балкой, 10 светодиодных светильников, разборную стальную раму для их крепления и белый фон. Рекомендуемые габариты товара: не более 70 х 80 х 150 см. Максимальная нагрузка на столешницу: 40 кг, на подвесной модуль: 30 кг.

Данная студия по размерам хорошо подходит для съемки обуви, одежды, спортивного инвентаря, электроники, бытовой техники, небольшой мебели, предметов интерьера и дизайна, оборудования, сантехники, музейных экспонатов, товаров для детей, игрушек, букетов.

Студия оснащена промышленными роликами, ее можно легко передвинуть, не поднимая всю конструкцию. Специальная конструкция с плавным переходом от фона к поворотной платформе (т.н. «циклорама») позволяет избежать лишних теней на итоговом снимке.

Студия осуществляет автоматическую съемку, управление процессом производится с ноутбука, подключенного по USB. Программа Photomechanics Photo3D Studio обеспечивает экспорт готовых фотографий в форматах: GIF, HTML или MP4, также возможна выгрузка фотографий поштучно в форматах JPEG или RAW, для последующей обработки программным обеспечением других производителей.

Поддерживаемые фотокамеры:

Все современные зеркальные и беззеркальные камеры Canon, большая часть камер Nikon.

Полный список камер доступен на сайте производителя .

Комплектация

Программа Photo3D Studio (лицензия на 1 пользователя, бесплатные обновления)

Белый фон

Освещение: 10 шт. светодиодных прожекторов

Стальная рама

Поворотный стол Photomechanics MFT-1 с белой столешницей из ламинированного МДФ, диаметр 95 см.

Белая накладка из пластика для столешницы

Кран-штатив K-150

Модуль подвеса Hanger (включает в себя поворотный стол MFT-1 и балку для подвеса предметов)

Все элементы конструкции базового модуля выполнены из стали, что обеспечивает высокую прочность и надежность. Студия легко и быстро собирается, может перевозиться в багажнике легкового автомобиля.

Управление процессом съемки ведется с компьютера на базе ОС Windows при помощи программы Photo3D Studio. Поддерживаются функции: Живой просмотр изображения с фотоаппарата (LiveView). Настройка количества кадров в ролике. Настройка параметров экспозиции. Автоматическая съемка. Пакетная обработка изображений. Сохранение и экспорт фотографий в форматах: GIF, HTML, MP4. Предоставляется облачный сервис для хранения и демонстрации 360/3D фото на сайтах, маркет-плейсах. (* облачный сервис требует отдельной абонентской платы)

Размеры студии в сборе (ДхШхВ): 185 х 185 х 222 см

Габариты крана-штатива (ДхШ) 187.5 х 100 см

Высота крана при максимальном подъеме: 195 см

Длина стрелы крана: 150 см

Преимущества:

Проста использования.

Прочная надежная конструкция из стальных элементов.

Легко монтируется\ демонтируется, перевозится в багажнике автомобиля.

Российский производитель и разработчик ПО.

Техническая поддержка на весь срок службы эксплуатации

Выгоды:

Автоматизация и ускорение процесса съемки.

Сокращение затрат на съемку и размещение на сайтах

Съемка без привлечения сторонних ресурсов: в любое удобное время и в любом удобном месте – в офисе, в магазине, на складе.

Качественный и привлекательный фотоконтент.