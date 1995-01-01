3D-фотостудия Photomechanics S-100 Corporate, с краном и подвесом
Код товара : УТ-00072181
Артикул : S-100 Corporate
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Готовая фотостудия с лицензионным программным обеспечением Photomechanics Photo3D Studio для создания 360° и 3D фото (в вращением в одной или в двух плоскостях соответственно). Комплектация Corporate включает в себя поворотный стол MFT-1 со столешницей ⌀95 см, механизированный кран-штатив К-150, модуль подвеса Hanger с балкой, 10 светодиодных светильников, разборную стальную раму для их крепления и белый фон. Рекомендуемые габариты товара: не более 70 х 80 х 150 см. Максимальная нагрузка на столешницу: 40 кг, на подвесной модуль: 30 кг.
Данная студия по размерам хорошо подходит для съемки обуви, одежды, спортивного инвентаря, электроники, бытовой техники, небольшой мебели, предметов интерьера и дизайна, оборудования, сантехники, музейных экспонатов, товаров для детей, игрушек, букетов.
Студия оснащена промышленными роликами, ее можно легко передвинуть, не поднимая всю конструкцию. Специальная конструкция с плавным переходом от фона к поворотной платформе (т.н. «циклорама») позволяет избежать лишних теней на итоговом снимке.
Студия осуществляет автоматическую съемку, управление процессом производится с ноутбука, подключенного по USB. Программа Photomechanics Photo3D Studio обеспечивает экспорт готовых фотографий в форматах: GIF, HTML или MP4, также возможна выгрузка фотографий поштучно в форматах JPEG или RAW, для последующей обработки программным обеспечением других производителей.
Поддерживаемые фотокамеры:
Все современные зеркальные и беззеркальные камеры Canon, большая часть камер Nikon.
Полный список камер доступен на сайте производителя.
Все современные зеркальные и беззеркальные камеры Canon, большая часть камер Nikon.
Полный список камер доступен на сайте производителя.
Комплектация
- Программа Photo3D Studio (лицензия на 1 пользователя, бесплатные обновления)
- Белый фон
- Освещение: 10 шт. светодиодных прожекторов
- Стальная рама
- Поворотный стол Photomechanics MFT-1 с белой столешницей из ламинированного МДФ, диаметр 95 см.
- Белая накладка из пластика для столешницы
- Кран-штатив K-150
- Модуль подвеса Hanger (включает в себя поворотный стол MFT-1 и балку для подвеса предметов)
Все элементы конструкции базового модуля выполнены из стали, что обеспечивает высокую прочность и надежность. Студия легко и быстро собирается, может перевозиться в багажнике легкового автомобиля.
Управление процессом съемки ведется с компьютера на базе ОС Windows при помощи программы Photo3D Studio. Поддерживаются функции: Живой просмотр изображения с фотоаппарата (LiveView). Настройка количества кадров в ролике. Настройка параметров экспозиции. Автоматическая съемка. Пакетная обработка изображений. Сохранение и экспорт фотографий в форматах: GIF, HTML, MP4. Предоставляется облачный сервис для хранения и демонстрации 360/3D фото на сайтах, маркет-плейсах. (* облачный сервис требует отдельной абонентской платы)
Размеры студии в сборе (ДхШхВ): 185 х 185 х 222 см
Габариты крана-штатива (ДхШ) 187.5 х 100 см
Высота крана при максимальном подъеме: 195 см
Длина стрелы крана: 150 см
Габариты крана-штатива (ДхШ) 187.5 х 100 см
Высота крана при максимальном подъеме: 195 см
Длина стрелы крана: 150 см
Преимущества:
- Проста использования.
- Прочная надежная конструкция из стальных элементов.
- Легко монтируется\ демонтируется, перевозится в багажнике автомобиля.
- Российский производитель и разработчик ПО.
- Техническая поддержка на весь срок службы эксплуатации
Выгоды:
- Автоматизация и ускорение процесса съемки.
- Сокращение затрат на съемку и размещение на сайтах
- Съемка без привлечения сторонних ресурсов: в любое удобное время и в любом удобном месте – в офисе, в магазине, на складе.
- Качественный и привлекательный фотоконтент.
PhotoMechanics – российский бренд, ведущий деятельность с 2011 года. Компания самостоятельно занимается созданием всего необходимого оборудования и программного обеспечения. Производство находится в Санкт-Петербурге.
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