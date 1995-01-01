Описание

Photomechanics RD-300 Wi-Fi – это самая большая из производящихся поворотная платформа диаметром 300 см. Максимальная нагрузка: 500 кг. Платформа подходит для 3D-фотосъемки крупногабаритных товаров: мебели, спортивных товаров (велосипедов, тренажеров, каяков), крупной бытовой техники (холодильников, плит, стиральных машин и др.), мототехники, станков и деталей оборудовaания, автозапчастей и других товаров.

Поворотная платформа имеет боковой привод, что позволяет обеспечить вращение тяжелых объектов и защитить платформу от перегрузки. По периметру платформы расположены поддерживающие ролики, позволяющие загружать платформу неравномерно. Вращение осуществляется при помощи асинхронного мотор-редуктора переменного тока 220В. Контроль положения осуществляется при помощи энкодера.

Платформа собрана из стальных и алюминиевых деталей. Используются только промышленные высоконадежные компоненты. Поверхность платформы - высококачественная 30 мм фанера, обтянутая белой тентовой тканью, которую можно легко менять по мере износа.

Вращение объекта, фотосъемка и создание ролика производится в автоматическом режиме, управление осуществляется через Wi-Fi при помощи компьютера с использованием программ Photo3D Studio или Object2VR Studio.

Photo3D Studioпосле съемки собирает из серий фотографий 3D-изображения (анимированные ролики) для дальнейшей публикации в интернет-магазине или онлайн-каталоге. Программа предлагает несколько вариантов экспорта изображений: GIF, HTML + JavaScript проигрыватель, HTML + Adobe Flash, JPEG + 3D Map. Фотографии также можно просто выгрузить в формате JPEG или RAW в отдельную папку для дальнейшей обработки с помощью программного обеспечения других производителей.