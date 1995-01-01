Поворотный стол Photomechanics RD-120
Код товара : УТ-00072189
Артикул : PHMRD-120
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Поворотная платформа Photomechanics RD-120 имеет диаметр 116 см, что позволяет делать 360° фото предметов средних и крупных размеров, и даже снимать людей (максимальная нагрузка 200 кг). RD-120 в основе имеет сварную стальную раму, что делает его прочным, жестким и надежным. Все детали привода выполнены из металла (стали и алюминия). Столешница покрыта акрилом (оргстеклом).
Для получения 3D фото (с вращением предмета в двух плоскостях) необходимо отдельно приобрести автоматический кран K-150.
Для использования стола необходима установка программы Photo3D Studio (лицензия на 1 пользователя входи в комплект, только для ПК на базе ОС Windows). Photo3D Studio позволяет управлять движением крана вручную или автоматически, а после съемки собирает из серий фотографий 3D-изображения (анимированные ролики) для дальнейшей публикации в интернет-магазине или онлайн-каталоге. Программа предлагает несколько вариантов экспорта изображений: GIF, HTML + JavaScript проигрыватель, HTML + Adobe Flash, JPEG + 3D Map. Фотографии также можно просто выгрузить в формате JPEG или RAW в отдельную папку для дальнейшей обработки с помощью программного обеспечения других производителей.
Управление поворотным столом Photomechanics и фотоаппаратом осуществляется с компьютера или ноутбука через USB соединение. 3D оборудование Photomechanics имеет большой диапазон настроек и множество возможностей для кастомизации.
3D-фотографии высокого качества – это эффективный способ демонстрации товара вашим клиентам, создающий дополнительное преимущество при организации торговли через интернет. Они вызывают интерес, повышают продажи и снижают количество возвратов. 3D-фотография также может использоваться в музейном деле, инжиниринге, промышленном производстве для создания электронных каталогов деталей, механизмов, предметов искусства.
Поддерживаемые фотокамеры:
Все современные зеркальные и беззеркальные камеры Canon, большая часть камер Nikon.
Полный список камер доступен на сайте производителя.
Характеристики
- Диаметр столешницы: 116 см
- Цвет поверхности: белый
- Материал предметного стола: фанера, поверхность - молочное оргстекло (акрил)
- Расположение: на полу. В перевернутом положении устройство работает как вращающийся подвес
- Программное обеспечение: Photo3D Studio, включено в стоимость
- Макс. масса предмета в прямом положении: 200 кг
- Рекомендуемые габариты снимаемого предмета: до 110 см в диаметре
Комплектация
- Платформа RD-120
- Кабель питания
- Кабель USB
- Лицензия Photo3D Studio на 1 пользователя
- Инструкция по эксплуатации
- Паспорт устройства
Обновление программного обеспечения: бесплатно
PhotoMechanics – российский бренд, ведущий деятельность с 2011 года. Компания самостоятельно занимается созданием всего необходимого оборудования и программного обеспечения. Производство находится в Санкт-Петербурге.
- Размеры упаковки: 125 х 125 х 25 см
- Вес брутто: 68 кг