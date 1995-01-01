Описание

Поворотный стол Photomechanics MX-32 Wi-Fi – компактное устройство для 3D- и 360° фотографии небольших предметов весом до 10 кг. Диаметр столешницы составляет 32 см, рекомендуемый размер объекта съемки: до 20 см в диаметре или по широкой стороне. Блок Wi-Fi позволяет управлять столом и получать фотографии беспроводным способом (USB подключение также доступно).

Photomechanics MX-32 Wi-Fi хорошо подходит для фотографирования таких предметов как ювелирные украшения, очки, посуда, детские игрушки и так далее. Столешница выполнена из фанеры и покрыта белым матовым акрилом. Остальные детали стола сделаны из стали и алюминия, что обеспечивает высокую прочность и долговечность конструкции.

Для использования стола необходима установка программы Photo3D Studio (лицензия на 1 пользователя входи в комплект, только для ПК на базе ОС Windows). Photo3D Studio позволяет управлять движением крана вручную или автоматически, а после съемки собирает из серий фотографий 3D-изображения (анимированные ролики) для дальнейшей публикации в интернет-магазине или онлайн-каталоге. Программа предлагает несколько вариантов экспорта изображений: GIF, HTML + JavaScript проигрыватель, HTML + Adobe Flash, JPEG + 3D Map. Фотографии также можно просто выгрузить в формате JPEG или RAW в отдельную папку для дальнейшей обработки с помощью программного обеспечения других производителей. 3D оборудование Photomechanics имеет большой диапазон настроек и множество возможностей для кастомизации.

3D-фотографии высокого качества – это эффективный способ демонстрации товара вашим клиентам, создающий дополнительное преимущество при организации торговли через интернет. Они вызывают интерес, повышают продажи и снижают количество возвратов. 3D-фотография также может использоваться в музейном деле, инжиниринге, промышленном производстве для создания электронных каталогов деталей, механизмов, предметов искусства.

Поддерживаемые фотокамеры:

Все современные зеркальные и беззеркальные камеры Canon, большая часть камер Nikon.

Полный список камер доступен на сайте производителя.