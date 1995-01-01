Описание

Поворотный стол MFT-1 WiFi отличается от модели MFT-1 только Wi-Fi модулем для беспроводного управления. В остальном их характеристики идентичны.

Универсальный поворотный стол Photomechanics MFT-1 – результат пятилетнего опыта разработки и эксплуатации оборудования для 3D фотосъемки. Внешне устройство напоминает более ранние модели Photomechanics RD-33 или RD-60, но обладает намного более широким спектром возможностей.

Возможности поворотного стола Photomechanics MFT-1:

3D и 360 ° фотосъемка высоких предметов (до 2 м) массой до 50 кг

фотосъемка высоких предметов (до 2 м) массой до 50 кг Идеально подходит для 3D-фотосъемки манекенов и высокой обуви

360° фотосъемка подвешенных в пространстве предметов массой до 50 кг (подходит для съемки люстр)

Отсутствие отклонения столешницы от горизонтального положения даже при съемке высоких объектов

Прецизионное вращение

Стол MFT-1 имеет широкую линейку аксессуаров: различных насадок, столешниц, подставок и приспособлений для 3D-фото:

Акриловая столешница D=5 см для 3D-фотосъемки "левитирующих" объектов

Акриловая столешница D=60 см - универсальная поверхность для 3D-фотосъемки любых предметов размером до 50 см

Столешница из фанеры с акриловым покрытием D=100 см - большая столешница для 3D-фото объемных, но не слишком тяжелых объектов: сумок, чемоданов, компьютерной техники и т. п.

Стойка-колонна, упрощающая работу фотографа с мелкими объектами, например при 3D-фотосъемке ювелирных изделий

Специальная насадка для 3D-фотосъемки мобильных телефонов и планшетов, обеспечивающая фиксацию через разъемы Mini-jack или Lightning

Совместимость поворотного стола MFT-1 c другими устройствами Photomechanics:

Кран-штатив Photomechanics K-100 - используйте его вместе с MFT-1 для сферической 3D-фотосъемки

Для использования стола необходима установка программы Photo3D Studio (лицензия на 1 пользователя входи в комплект, только для ПК на базе ОС Windows). Photo3D Studio позволяет управлять движением крана вручную или автоматически, а после съемки собирает из серий фотографий 3D-изображения (анимированные ролики) для дальнейшей публикации в интернет-магазине или онлайн-каталоге. Программа предлагает несколько вариантов экспорта изображений: GIF, HTML + JavaScript проигрыватель, HTML + Adobe Flash, JPEG + 3D Map. Фотографии также можно просто выгрузить в формате JPEG или RAW в отдельную папку для дальнейшей обработки с помощью программного обеспечения других производителей.

Управление поворотным столом Photomechanics и фотоаппаратом осуществляется с компьютера или ноутбука через USB или Wi-Fi соединение. 3D оборудование Photomechanics имеет большой диапазон настроек и множество возможностей для кастомизации.

3D-фотографии высокого качества – это эффективный способ демонстрации товара вашим клиентам, создающий дополнительное преимущество при организации торговли через интернет. Они вызывают интерес, повышают продажи и сокращают количество возвратов. 3D-фотография также может использоваться в музейном деле, инжиниринге, промышленном производстве для создания электронных каталогов деталей, механизмов, предметов искусства.

Поддерживаемые фотокамеры:

Все современные зеркальные и беззеркальные камеры Canon, большая часть камер Nikon.

Полный список камер доступен на сайте производителя.

Характеристики

Диаметр столешницы: от 5 до 100 см

Цвет поверхности: белый (опционально - черный)

Материал столешницы: Ламинированный МДФ

Скорость съемки: 1 ролик из 36 кадров за 60 секунд (скорость съемки в автоматическом режиме при использовании фотоаппаратов Canon)

Макс. масса предмета в прямом положении: 40 кг

Рекомендуемые размеры снимаемого предмета: Длина, ширина: до 50х50 см Высота: до 150 см

Размеры устройства: высота 20 см, диаметр 60 см

Комплектация