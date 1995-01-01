Поворотный стол Photomechanics MFT-1 WiFi
Код товара : УТ-00072195
Артикул : MFT-1 WiFi
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Поворотный стол MFT-1 WiFi отличается от модели MFT-1 только Wi-Fi модулем для беспроводного управления. В остальном их характеристики идентичны.
Универсальный поворотный стол Photomechanics MFT-1 – результат пятилетнего опыта разработки и эксплуатации оборудования для 3D фотосъемки. Внешне устройство напоминает более ранние модели Photomechanics RD-33 или RD-60, но обладает намного более широким спектром возможностей.
Возможности поворотного стола Photomechanics MFT-1:
- 3D и 360° фотосъемка высоких предметов (до 2 м) массой до 50 кг
- Идеально подходит для 3D-фотосъемки манекенов и высокой обуви
- 360° фотосъемка подвешенных в пространстве предметов массой до 50 кг (подходит для съемки люстр)
- Отсутствие отклонения столешницы от горизонтального положения даже при съемке высоких объектов
- Прецизионное вращение
Стол MFT-1 имеет широкую линейку аксессуаров: различных насадок, столешниц, подставок и приспособлений для 3D-фото:
- Акриловая столешница D=5 см для 3D-фотосъемки "левитирующих" объектов
- Акриловая столешница D=60 см - универсальная поверхность для 3D-фотосъемки любых предметов размером до 50 см
- Столешница из фанеры с акриловым покрытием D=100 см - большая столешница для 3D-фото объемных, но не слишком тяжелых объектов: сумок, чемоданов, компьютерной техники и т. п.
- Стойка-колонна, упрощающая работу фотографа с мелкими объектами, например при 3D-фотосъемке ювелирных изделий
- Специальная насадка для 3D-фотосъемки мобильных телефонов и планшетов, обеспечивающая фиксацию через разъемы Mini-jack или Lightning
Совместимость поворотного стола MFT-1 c другими устройствами Photomechanics:
- Кран-штатив Photomechanics K-100 - используйте его вместе с MFT-1 для сферической 3D-фотосъемки
Для использования стола необходима установка программы Photo3D Studio (лицензия на 1 пользователя входи в комплект, только для ПК на базе ОС Windows). Photo3D Studio позволяет управлять движением крана вручную или автоматически, а после съемки собирает из серий фотографий 3D-изображения (анимированные ролики) для дальнейшей публикации в интернет-магазине или онлайн-каталоге. Программа предлагает несколько вариантов экспорта изображений: GIF, HTML + JavaScript проигрыватель, HTML + Adobe Flash, JPEG + 3D Map. Фотографии также можно просто выгрузить в формате JPEG или RAW в отдельную папку для дальнейшей обработки с помощью программного обеспечения других производителей.
Управление поворотным столом Photomechanics и фотоаппаратом осуществляется с компьютера или ноутбука через USB или Wi-Fi соединение. 3D оборудование Photomechanics имеет большой диапазон настроек и множество возможностей для кастомизации.
3D-фотографии высокого качества – это эффективный способ демонстрации товара вашим клиентам, создающий дополнительное преимущество при организации торговли через интернет. Они вызывают интерес, повышают продажи и сокращают количество возвратов. 3D-фотография также может использоваться в музейном деле, инжиниринге, промышленном производстве для создания электронных каталогов деталей, механизмов, предметов искусства.
Поддерживаемые фотокамеры:
Все современные зеркальные и беззеркальные камеры Canon, большая часть камер Nikon.
Полный список камер доступен на сайте производителя.
Характеристики
- Диаметр столешницы: от 5 до 100 см
- Цвет поверхности: белый (опционально - черный)
- Материал столешницы: Ламинированный МДФ
- Скорость съемки: 1 ролик из 36 кадров за 60 секунд (скорость съемки в автоматическом режиме при использовании фотоаппаратов Canon)
- Макс. масса предмета в прямом положении: 40 кг
- Рекомендуемые размеры снимаемого предмета:
- Длина, ширина: до 50х50 см
- Высота: до 150 см
- Размеры устройства: высота 20 см, диаметр 60 см
Комплектация
- Стол MTF-1 Wi-Fi
- Белая столешница из ламинированного МДФ, D=60 см
- Кабель USB
- Кабель питания
- Лицензия Photo3D Studio
- Инструкция