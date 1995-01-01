Описание

PhotoMechanics K-150 ‒ автоматический кран-штатив для сферической 3D фотосъемки больших объектов (крупной бытовой техники, мебели, телевизоров). Благодаря широким возможностям настройки, он также может использоваться и предметов поменьше: мобильных телефонов, ноутбуков, другой электроники, обуви, посуды и так далее. Кран используется совместно с поворотными столами, вместе они позволяют создавать полностью объемные 3D-фотографии, которые можно вращать в двух плоскостях.

PhotoMechanics K-150 совместим со следующими поворотными столами

Photomechanics RD-120 / RD-120 Wi-Fi

Photomechanics MFT-1 / MFT-1 Wi-Fi

Photomechanics MX-32 / MX-32 Wi-Fi

Для использования крана необходима установка программы Photo3D Studio (лицензия на 1 пользователя входи в комплект, только для ПК на базе ОС Windows). Photo3D Studio позволяет управлять движением крана вручную или автоматически, а после съемки собирает из серий фотографий 3D-изображения (анимированные ролики) для дальнейшей публикации в интернет-магазине или онлайн-каталоге. Программа предлагает несколько вариантов экспорта изображений: GIF, HTML + JavaScript проигрыватель, HTML + Adobe Flash, JPEG + 3D Map. Фотографии также можно просто выгрузить в формате JPEG или RAW в отдельную папку для дальнейшей обработки с помощью программного обеспечения других производителей.

Управление автоматизированным краном PhotoMechanics K-150, поворотным столом Photomechanics и фотоаппаратом осуществляется с компьютера или ноутбука через USB-соединение. 3D оборудование Photomechanics имеет большой диапазон настроек и множество возможностей для кастомизации.

3D-фотографии высокого качества – это эффективный способ демонстрации товара вашим клиентам, создающий дополнительное преимущество при организации торговли через интернет. Они вызывают интерес, повышают продажи и сокращают количество возвратов. 3D-фотография также может использоваться в музейном деле, инжиниринге, промышленном производстве для создания электронных каталогов деталей, механизмов, предметов искусства.

Поддерживаемые фотокамеры:

Все современные зеркальные и беззеркальные камеры Canon, большая часть камер Nikon.

Полный список камер доступен на сайте производителя.

Комплектация

Кран-штатив K-150

Кабель питания

USB кабель

Лицензия Photo3D Studio на 1 пользователя

Инструкция по эксплуатации

Паспорт устройства

Гарантия: 1 год

Обновление программного обеспечения: бесплатно

PhotoMechanics – российский бренд, ведущий деятельность с 2011 года. Компания самостоятельно занимается созданием всего необходимого оборудования и программного обеспечения. Производство находится в Санкт-Петербурге.