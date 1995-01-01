Кран-штатив Photomechanics K-150
Код товара : УТ-00072198
Артикул : PHM K-150
Предзаказ
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
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Описание
PhotoMechanics K-150 ‒ автоматический кран-штатив для сферической 3D фотосъемки больших объектов (крупной бытовой техники, мебели, телевизоров). Благодаря широким возможностям настройки, он также может использоваться и предметов поменьше: мобильных телефонов, ноутбуков, другой электроники, обуви, посуды и так далее. Кран используется совместно с поворотными столами, вместе они позволяют создавать полностью объемные 3D-фотографии, которые можно вращать в двух плоскостях.
PhotoMechanics K-150 совместим со следующими поворотными столами
- Photomechanics RD-120 / RD-120 Wi-Fi
- Photomechanics MFT-1 / MFT-1 Wi-Fi
- Photomechanics MX-32 / MX-32 Wi-Fi
Для использования крана необходима установка программы Photo3D Studio (лицензия на 1 пользователя входи в комплект, только для ПК на базе ОС Windows). Photo3D Studio позволяет управлять движением крана вручную или автоматически, а после съемки собирает из серий фотографий 3D-изображения (анимированные ролики) для дальнейшей публикации в интернет-магазине или онлайн-каталоге. Программа предлагает несколько вариантов экспорта изображений: GIF, HTML + JavaScript проигрыватель, HTML + Adobe Flash, JPEG + 3D Map. Фотографии также можно просто выгрузить в формате JPEG или RAW в отдельную папку для дальнейшей обработки с помощью программного обеспечения других производителей.
Управление автоматизированным краном PhotoMechanics K-150, поворотным столом Photomechanics и фотоаппаратом осуществляется с компьютера или ноутбука через USB-соединение. 3D оборудование Photomechanics имеет большой диапазон настроек и множество возможностей для кастомизации.
3D-фотографии высокого качества – это эффективный способ демонстрации товара вашим клиентам, создающий дополнительное преимущество при организации торговли через интернет. Они вызывают интерес, повышают продажи и сокращают количество возвратов. 3D-фотография также может использоваться в музейном деле, инжиниринге, промышленном производстве для создания электронных каталогов деталей, механизмов, предметов искусства.
Поддерживаемые фотокамеры:
Все современные зеркальные и беззеркальные камеры Canon, большая часть камер Nikon.
Полный список камер доступен на сайте производителя.
Комплектация
- Кран-штатив K-150
- Кабель питания
- USB кабель
- Лицензия Photo3D Studio на 1 пользователя
- Инструкция по эксплуатации
- Паспорт устройства
Гарантия: 1 год
Обновление программного обеспечения: бесплатно
PhotoMechanics – российский бренд, ведущий деятельность с 2011 года. Компания самостоятельно занимается созданием всего необходимого оборудования и программного обеспечения. Производство находится в Санкт-Петербурге.
- Размеры упаковки: 125 х 125 х 25 см
- Вес брутто: 30 кг