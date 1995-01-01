Описание

PhotoMechanics K-100 ‒ автоматический кран-штатив для сферической 3D фотосъемки некрупных предметов: мобильных телефонов, ноутбуков и другой электроники, мелкой бытовой техники, игрушек, обуви, посуды и так далее.

PhotoMechanics K-100 совместим со следующими поворотными столами

Photomechanics RD-33

Photomechanics MFT-1

Использование крана PhotoMechanics K-100 в дополнение к поворотным столам расширяет возможности съемки: помимо создания «фото 360°», появляется также возможность создавать полностью объемные 3D-фотографии предметов. Поворот объекта осуществляется на 360° в горизонтальной плоскости и на 180° в вертикальной плоскости.

Для использования крана необходима установка программы Photo3D Studio (лицензия на 1 пользователя входи в комплект, только для ПК на базе ОС Windows). Photo3D Studio позволяет управлять движением крана вручную или автоматически, а после съемки собирает из серий фотографий 3D-изображения (анимированные ролики) для дальнейшей публикации в интернет-магазине или онлайн-каталоге. Программа предлагает несколько вариантов экспорта изображений: GIF, HTML + JavaScript проигрыватель, HTML + Adobe Flash, JPEG + 3D Map. Фотографии также можно просто выгрузить в формате JPEG или RAW в отдельную папку для дальнейшей обработки с помощью программного обеспечения других производителей.

Управление автоматизированным краном PhotoMechanics K-100, поворотным столом Photomechanics и фотоаппаратом осуществляется с компьютера или ноутбука через USB-соединение. 3D оборудование Photomechanics имеет большой диапазон настроек и множество возможностей для кастомизации.

3D-фотографии высокого качества – это эффективный способ демонстрации товара вашим клиентам, создающий дополнительное преимущество при организации торговли через интернет. Они вызывают интерес, повышают продажи и сокращают количество возвратов. 3D-фотография также может использоваться в музейном деле, инжиниринге, промышленном производстве для создания электронных каталогов деталей, механизмов, предметов искусства.

Поддерживаемые фотокамеры:

Все современные зеркальные и беззеркальные камеры Canon, большая часть камер Nikon.

Полный список камер доступен на сайте производителя.

Комплектация

Кран-штатив K-100

Кабель питания

USB кабель

Лицензия Photo3D Studio на 1 пользователя

Инструкция по эксплуатации

Паспорт устройства

Гарантия: 1 год

Обновление программного обеспечения: бесплатно

PhotoMechanics – российский бренд, ведущий деятельность с 2011 года. Компания самостоятельно занимается созданием всего необходимого оборудования и программного обеспечения. Производство находится в Санкт-Петербурге.