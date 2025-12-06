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Объектив Phase One Schneider Kreuznach 80mm f/2.8 LS AF XF645-mount (состояние 5-) (б/у)

  • Schneider Kreuznach 80mm f/2.8 LS AF XF645-mount (состояние 5-)
  • Schneider Kreuznach 80mm f/2.8 LS AF XF645-mount (состояние 5-)
  • Schneider Kreuznach 80mm f/2.8 LS AF XF645-mount (состояние 5-)
  • Schneider Kreuznach 80mm f/2.8 LS AF XF645-mount (состояние 5-)
  • Schneider Kreuznach 80mm f/2.8 LS AF XF645-mount (состояние 5-)
  • Schneider Kreuznach 80mm f/2.8 LS AF XF645-mount (состояние 5-)
  • Schneider Kreuznach 80mm f/2.8 LS AF XF645-mount (состояние 5-)
Код товара:УТ-00089948
Артикул:б/у-Ф1 К 2025-12-06/01

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Schneider Kreuznach 80mm f/2.8 LS AF XF 645-mount

Код товара: 154948

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5-
s\n: РК004369
Комплектация: бленда оригинал.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.