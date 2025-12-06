Объектив Phase One Schneider Kreuznach 80mm f/2.8 LS AF XF645-mount (состояние 5-) (б/у)

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Код товара: УТ-00089948 Артикул: б/у-Ф1 К 2025-12-06/01 Код товара: УТ-00089948 Артикул: б/у-Ф1 К 2025-12-06/01 Объектив, система XF 645 Тип б/у товара Объективы Все характеристики Schneider Kreuznach 80mm f/2.8 LS AF XF 645-mount Код товара: 154948 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5-

s

: РК004369

Комплектация: бленда оригинал.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Оптика Объектив, система XF 645 Тип б/у товара Объективы Описание Schneider Kreuznach 80mm f/2.8 LS AF XF 645-mount Код товара: 154948 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5-

s

: РК004369

Комплектация: бленда оригинал.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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