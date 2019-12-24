Объектив Phase one 75-150mm Zoom AF f/4.5 XF 645 (б.у. состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00039633
Артикул : б/у-Ф1 КС 2019-12-24/07
Причина уценки:
Незначительные следы эксплуатации — белесые разводы на резинке фокусировки.
79 000 ₽
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Описание
Объектив прошел проверку на работоспособность.
Отличное техническое и косметическое состояние. Присутствуют белесые разводы на резинке фокусировки.
В комплекте: объектив, бленда, крышка передняя и задняя, фильтр Hoya HD Protector, коробка.