Описание

Объектив прошел проверку на работоспособность.

Отличное техническое и косметическое состояние. Присутствуют белесые разводы на резинке фокусировки.

В комплекте: объектив, бленда, крышка передняя и задняя, фильтр Hoya HD Protector, коробка.