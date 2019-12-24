Объектив Phase one 28mm 1:4.5 Aspherical (б.у. состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00039741
Артикул : б/у-Ф1 КС 2019-12-24/08
Причина уценки:
Незначительные следы эксплуатации, царапина на корпусе, небольшие потертости.
99 000 ₽
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Описание
Объектив прошел проверку на работоспособность.
Отличное техническое состояние. Царапина на корпусе, небольшие потертости.
В комплекте: объектив, крышка передняя и задняя.