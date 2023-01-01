Рукоятка-тренога с винтом 1/4" может использоваться вместе с экшен-камерам, телефонами, электронными стабилизаторами и другим оборудованием. Максимальная нагрузка: 1.7 кг. В комплект входит только штатив, шаровая головка или адаптер для экшен-камеры продаются отдельно. Материалы: алюминий, АБС пластик.