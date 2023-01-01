Рукоятка-штатив PGYTECH Tripod Mini, 13 см, до 1.75 кг
Код товара : УТ-00066050
Артикул : P-18C-034
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Физические характеристики
Вес (брутто), г
0.087
Описание
Рукоятка-тренога с винтом 1/4" может использоваться вместе с экшен-камерам, телефонами, электронными стабилизаторами и другим оборудованием. Максимальная нагрузка: 1.7 кг. В комплект входит только штатив, шаровая головка или адаптер для экшен-камеры продаются отдельно. Материалы: алюминий, АБС пластик.
- Размеры: 13.4 х 2.8 х 2.8 см
- Вес: 62 г