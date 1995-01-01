PGYTECH Shoulder Strap Quick Release Clamp – довольно необычный подход к ношению фотокамеры. Базовая площадка крепится к плечевому или нашейному ремню, а в нее уже устанавливается камера с быстросъемной площадкой стандарта Arca Swiss. Какие преимущества это дает? Вы можете быстро снять камеру и поставить ее на штатив, монопод, стабилизатор, слайдер или любое другое крепление. При этом вам не будет мешаться ремень – он просто останется на теле вместе с базой. А когда настанет время снова повесить камеру на плечо, просто заведите ее в пазы крепления до щелчка, и готово.

​Базовая пластина поддерживает не только быстросъемные площадки PGYTECH, но также и площадки от Peak Design, Falcam F38 и другие площадки квадратной формы стандарта Arca. PGYTECH заявляет, что данное крепление совместимо с 95% площадок Arca, имеющихся на рынке. Чтобы снять площадку, нажмите на кнопки по бокам крепления одновременно – такой механизм фиксации предотвращает случайное отстегивание камеры. Для ношения базовой пластины хорошо подходят ремни со стропами (не с металлическими кольцами). Конечно же, пластина также совместима со всеми ремнями PGYTECH и ремнями других производителей с «якорным» типом крепления.

Обе площадки, нижняя и верхняя, выполнены из алюминиевого сплава. При этом нижняя окрашена под кованную сталь, а верхняя имеет обычную матовую покраску (анодирование). Быстросъемная площадка фиксируется на камере с помощью монетки или шестигранного ключа (в комплекте). Специальная шайба предотвращает самопроизвольное раскручивание штативного винта.