Обновленный комплект бусинок PGYTECH Quick Beads Air с компактными адаптерами для ремня – ранее PGYTECH выпускал аналогичный набор с более массивными адаптерами треугольной формы. Адаптеры позволяют использовать не только ремни PGYTECH, но и ремни других производителей со стандартной шириной стропы (под проушину камеры). Шнурки бусинок легко привязываются в проушину камеры, а затем заводятся в соответствующие пазы адаптера и плотно фиксируются (до щелчка): чтобы вытащить их обратно, нужно надавить на кнопку фиксатора. Сердечник шнурка из СВМПЭ обеспечивает безопасную нагрузку в 90 кг. Это означает, что камера не сорвется с ремня, даже если дернуть ее со значительной силой.

Подобные быстросъемные крепления позволяют быстро отстегнуть ремень, когда он не нужен (к примеру, при установке камеры на штатив или электронный стабилизатор), а также перестегивать разные типы ремней (плечевой, кистевой) или менять камеры. Шнурки снабжены цветовой индикацией о необходимости замены: если оплетка протерлась до желтого слоя, время заказать замену. Когда желтый слой протирается до красного, необходимо немедленно заменить ремень. Благодаря использованию высокопрочных материалов, каждый комплект с легкостью прослужит вам от одного до нескольких лет, в зависимости от интенсивности использования.