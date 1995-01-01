2 запасные пары «бусинок» PGYTECH Quick Beads 2.0 для крепления плечевых или кистевых ремней для камеры. Шнурки бусинок продеваются в проушины для ремня, а затем соединяются с адаптерами Quick Connectors (нет в данном комплекте). Сердечник шнурка из СВМПЭ обеспечивает безопасную нагрузку в 90 кг. Это означает, что камера не сорвется с ремня, даже если дернуть ее со значительной силой.

Подобные быстросъемные крепления позволяют быстро отстегнуть ремень, когда он не нужен (к примеру, при установке камеры на штатив или электронный стабилизатор), а также перестегивать разные типы ремней (плечевой, кистевой) или менять камеры. Шнурки снабжены цветовой индикацией о необходимости замены: если оплетка протерлась до желтого слоя, время заказать замену. Когда желтый слой протирается до красного, необходимо немедленно заменить ремень. Благодаря использованию высокопрочных материалов, каждый комплект с легкостью прослужит вам от одного до нескольких лет, в зависимости от интенсивности использования.