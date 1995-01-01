Описание

Перчатки PGYTECH Photography Gloves Professional созданы для фотографов, видеооператоров, операторов дронов и других профессионалов, которым необходим тактильный контроль сложной техники. Наконечники большого, указательного и среднего пальца можно откинуть и зафиксировать в таком положении на магнитах, чтобы они не мешались в ситуациях, когда вам необходимо тонко чувствовать управление. Перчатки обладают сложной многослойной структурой: мягкая вельветовая подкладка, затем слой утеплителя 3M Thinsulate Cotton, затем водонепроницаемая и дышащая мембрана HIPORA, еще один водонепроницаемый слой (9850 мм) и верхний износостойкий слой с водоотталкивающей поверхностью и противоскользящими накладками. Все это делает перчатки легкими и достаточно тонкими, но при этом теплыми.

Наконечники большого, указательного и среднего пальца выполнены из специальной микрофибровой кожи, которая позволяет использовать сенсорные экраны, не оголяя пальцы. В области ладони также применяются накладки из SBR резины (полимера бутадиена и стирола), которые обеспечивают отличный захват и дополнительно защищают руки.

Photography Gloves Professional – это уже второе поколение зимних перчаток от PGYTECH. Перчатки плотно подгоняются по руке с помощью пряжки с ремнем на «липучке». Они отличаются широким воротом, который охватывает собой рукав куртки и дополнительно затягивается шнурком: таким образом, ветер и снег не могут попасть ни внутрь рукава, ни в саму перчатку. Пару перчаток можно соединить друг с другом пряжкой, что очень удобно в ситуациях, когда вам нужно повесить их, например, на просушку.

Данные перчатки выпускаются в 3 размерах. Чтобы определить подходящий размер, измерьте вашу ладонь от кончика среднего пальца до запястья:

М: 16-17 см (ширина ладони 7-8 см)

L: 17-18 см ( ширина ладони 8-9 см)

8-9 см) XL: 18-19 см ( ширина ладони 9-10 см)

При сомнениях, выберите перчатки большего размера.

Photography Gloves Professional оптимально подходят для умеренных морозов, до -10° С. Для использования в экстремальные морозы (до -35°) PGYTECH выпускает серию перчаток Master, которая отличается откидной варежкой и встроенной системой электрического обогрева рук на базе графена и литиевого аккумулятора 4000 мАч.

Перчатки Photography Gloves Professional можно стирать в теплой воде (40° С). При этом не следует использовать машинную сушку или химчистку. Не оставляйте перчатки надолго под прямым солнечным светом.