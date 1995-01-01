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    Перчатки PGYTECH Photography Gloves Master, для фотографов с подогревом, размер XL

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    0 отзывов

    Код товара : УТ-00072560

    Артикул : P-GM-203

    • Photography Gloves Master, для фотографов с подогревом, размер XL
    • Photography Gloves Master, для фотографов с подогревом, размер XL
    • Photography Gloves Master, для фотографов с подогревом, размер XL
    • Photography Gloves Master, для фотографов с подогревом, размер XL
    • Photography Gloves Master, для фотографов с подогревом, размер XL
    • Photography Gloves Master, для фотографов с подогревом, размер XL
    • Photography Gloves Master, для фотографов с подогревом, размер XL
    • Photography Gloves Master, для фотографов с подогревом, размер XL
    • Photography Gloves Master, для фотографов с подогревом, размер XL

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    12 490 ₽

    Гарантия производителя 1 год

    Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru

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    Характеристики
    Описание
    Видео
    Аксессуары
    Отзывы0

    Описание

    Перчатки-варежки версии «Master» с функцией обогрева подойдут для температуры от -35°C до 0°C. Обеспечивают превосходную защиту от брызг, ладони сделаны из натуральной кожи, верхняя часть варежки откидывается, позволяя использовать их как перчатки. Средний, указательный и большой пальцы имеют откидную верхнюю фалангу, которая также фиксируется на магниты. 

    Отличительной особенностью этой модели является графеновый нагревательный слой с тремя уровнями работы, и повербанк с ёмкостью аккумулятора 4000 мАч.

    Режимы:

    • 1 режим (слабый). Время работы: прибл. 215 мин (при температуре окружающей среды -35°C)
    • 2 режим (средний). Время работы: прибл. 102 мин (при температуре окружающей среды -35°C)
    • 3 режим (сильный). Время работы: прибл. 81 мин (при температуре окружающей среды -35°C)

    *В других погодных условиях продолжительность работы может отличаться.

    Характеристики:

    • Материал: натуральная кожа, полиэстер, 3M Thinsulate, бархат, мембрана Hipora, графен
    • Вес: М: 446 г, L: 464 г, XL: 476 г
    Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.