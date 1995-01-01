Описание

Перчатки-варежки версии «Master» с функцией обогрева подойдут для температуры от -35°C до 0°C. Обеспечивают превосходную защиту от брызг, ладони сделаны из натуральной кожи, верхняя часть варежки откидывается, позволяя использовать их как перчатки. Средний, указательный и большой пальцы имеют откидную верхнюю фалангу, которая также фиксируется на магниты.

Отличительной особенностью этой модели является графеновый нагревательный слой с тремя уровнями работы, и повербанк с ёмкостью аккумулятора 4000 мАч.

Режимы:

1 режим (слабый). Время работы: прибл. 215 мин (при температуре окружающей среды -35°C)

2 режим (средний). Время работы: прибл. 102 мин (при температуре окружающей среды -35°C)

3 режим (сильный). Время работы: прибл. 81 мин (при температуре окружающей среды -35°C)

*В других погодных условиях продолжительность работы может отличаться.

Характеристики: