Перчатки PGYTECH Photography Gloves Master, для фотографов с подогревом, размер XL
Код товара : УТ-00072560
Артикул : P-GM-203
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Перчатки-варежки версии «Master» с функцией обогрева подойдут для температуры от -35°C до 0°C. Обеспечивают превосходную защиту от брызг, ладони сделаны из натуральной кожи, верхняя часть варежки откидывается, позволяя использовать их как перчатки. Средний, указательный и большой пальцы имеют откидную верхнюю фалангу, которая также фиксируется на магниты.
Отличительной особенностью этой модели является графеновый нагревательный слой с тремя уровнями работы, и повербанк с ёмкостью аккумулятора 4000 мАч.
Режимы:
- 1 режим (слабый). Время работы: прибл. 215 мин (при температуре окружающей среды -35°C)
- 2 режим (средний). Время работы: прибл. 102 мин (при температуре окружающей среды -35°C)
- 3 режим (сильный). Время работы: прибл. 81 мин (при температуре окружающей среды -35°C)
*В других погодных условиях продолжительность работы может отличаться.
Характеристики:
- Материал: натуральная кожа, полиэстер, 3M Thinsulate, бархат, мембрана Hipora, графен
- Вес: М: 446 г, L: 464 г, XL: 476 г