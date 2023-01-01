Описание

Компактная сумка-слинг для ношения через плечо на спине или груди, также может использоваться в качестве поясной. Внешний вид, стиль и материалы такие же как и те, что используются в рюкзаках серии OneGo: плотный полиэстер с нецарапающимся полиуретановым покрытием, похожим на кожу. Два разделителя на липучках позволяют организовать внутреннее пространство для небольшой беззеркальной камеры с парой объективов, телефона и мелких аксессуаров. Может использоваться как сумка для повседневного ношения (телефон, ключи, зарядное устройство, очки и так далее). В переднем кармане помещается небольшая бутылка для воды (приблизительно на 0.5 л).

Сбоку имеется небольшая прорезь для USB кабеля, что позволяет заряжать телефон или камеру, не вынимая их из сумки. На два наружных ремня можно закрепить мини-штатив типа Joby Gorillapod. Ремень закрывается на удобную магнитную пряжку. Надежные водостойкие молнии YKK не пропускают внутрь воду при попадании под дождь.