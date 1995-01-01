OneGo Rope Strap Bag от PGYTECH – средних размеров фотосумка для беззеркальной камеры с 1-3 объективами. Внутри помещается, например, полнокадровая камера с длиннофокусным объективом типа 70-200/2.8, либо камера со стандартным зумом 24-70/2.8 или 24-105/4 плюс отдельно 50/1.4 или 85/1.8, либо набор с 3 небольшими фикс-объективами. Сумка выполнена в современном casual стиле, носить ее можно самыми разными способами: с ремнем на плече или через плечо, за верхние ручки под мышкой или в ладони.

Сумка очень легкая (всего 370 г), и при этом обеспечивает высокий комфорт при ношении и надежную защиту для техники. Широкий плечевой ремень с мягким наполнителем эффективно распределяет вес по телу, а уплотненные стенки предотвращают поломки от случайных ударов. Основной материал экстерьера: прочный, устойчивый к разрывам и истиранию нейлон, который не промокнет под легким дождем. Высококачественные молнии YKK обеспечат долгие годы службы.

OneGo Rope Strap Bag можно использовать не только как фотосумку, но и как аксессуар на каждый день: положите внутрь телефон, ключи, наушники, пауэрбанк, бутылку воды, пару снеков и еще останется место. Внутри предусмотрен потайной кармашек для трекера типа Apple AirTag, который поможет найти сумку, если вы случайно ее потеряете.

OneGo Rope Strap Bag выпускается в 4 расцветках: черный (Midnight), светло-зеленый (Forrest), молочно-белый (Mist) и светло-лиловый (Lilac). Модель 2025 года.

Характеристики