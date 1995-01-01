PGYTECH OneGo Drawstring Bag – это новый взгляд на то, как может выглядеть сумка для вашей камеры и аксессуаров. Носите ее в руке, на плече, через плечо или положите в чемодан / рюкзак в качестве «упаковочного кубика», когда отправляетесь в путешествие. Это стильный аксессуар в casual стиле, который к тому же не выглядит как сумка для фотоаппарата и не привлекает лишнего внимания на улицах. Внутри сумка разделена на 3 равных отсека + боковой карман, в которые легко помещается беззеркальная камера с парой объективов, необходимые аксессуары и повседневные вещи (телефон, зарядка, ключи).

Стенки сумки и внутренние разделители выполнены с плотной подкладкой, что защищает технику от случайных ударов при ношении. Сумка закрывается на магнитный замок и дополнительно затягивается на шнурок, внутренний карман также закрывается с помощью магнитов. Внутри сумки также предусмотрен небольшой потайной кармашек для Apple AirTag, который поможет найти ее в случае утери или кражи.

Веревочный ремень сумки съемный, он крепится на пару карабинов и также может использоваться в качестве ремня для вашей камеры: просто установите на камеру «бусинки» PGYTECH Beads, чтобы пристегнуть к ним ремень. Плечевая накладка из синтетической кожи защищает кожу от натирания при длительном ношении сумки.

OneGo Drawstring Bag выпускается в трех цветах – зеленом (лесном), бежевом (цвета слоновой кости) и черном (полночном). Первые 2 варианта отличаются от последнего по материалам: они на 80% сделаны из полиамида и на 20% из полиуретана, по внешнему виду это больше похоже на гладкую ткань. Черная модель сделана на 55% из полиамида и на 45% из полиуретана, внешне и на ощупь такой материал больше напоминает кожу, такая сумка немного тяжелее. Все варианты прочные и износостойкие, а также обладают базовой защитой от дождя: капли воды быстро сбегают вниз, почти не впитываясь.

Помимо камеры вы также можете носить в ней повседневные вещи на каждый день: 3 отсека и боковой карман позволят организовать внутреннее пространство таким образом, чтобы все аксессуары можно было легко найти при необходимости.

Характеристики