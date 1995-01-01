Мода встречает функциональность: красивая и практичная сумка, которая позволяет безопасно носить вашу камеру, не портя при этом общий образ. Внутрь помещается беззеркальная камера с 1-2 объективами среднего размера (длина вместе с камерой не более 16 см). Объем сумки поделен приблизительно пополам вшитым разделителем, также имеется внутренний карман для аксессуаров. И вся сумка, и карман закрываются на удобные магнитные замки, быстро и просто. Также предусмотрен потайной кармашек для Apple AirTag, который позволит найти сумку в случае ее утери или кражи. OneGo Cloud Bag выполнена из микрофибровой кожи – нового экологичного материала из переработанного пластика, который выглядит точь в точь как натуральная кожа высокого качества, но при этом более прочный, стойкий к истиранию, не растрескивается и долго сохраняет свежий вид. Многослойное уплотнение стенок обеспечивает защиту от случайных ударов при ношении.

Сумка носится на веревочном ремне с кожаной плечевой накладкой: ее можно носить в руке, на плече или через плечо, как вам удобнее. Ремень крепится на двух карабинах, при желании его можно отстегнуть от сумки и пристегнуть к камере: для этого вам потребуются «бусинки» PGYTECH Beads или «якоря» PeakDesign Anchors.

PGYTECH OneGo Cloud Bag также можно использовать в качестве небольшой сумки на каждый день: для телефона, ключей и других личных вещей.