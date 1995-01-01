PGYTECH OneGo 2 – среднеразмерный фоторюкзак в городском стиле. Второе поколение отличается более сглаженными формами (у первого верхний клапан был сделан в форме острого козырька), также поменялся способ укладки: раньше у рюкзака откидывалась передняя часть, теперь откидывается спинка. Это более практичное решение: чтобы достать технику, рюкзак можно положить передней частью вниз, при этом спинка не испачкается и не намокнет. Доступ к содержимому также возможен через верхний клапан и с боков, а спинка откидывается на 180° для удобства укладки. С внутренней стороны спинки располагается 2 уплотненных кармана для планшета и ноутбука, на боковых клапанах также предусмотрено много небольших внутренних кармашков для мелочей. Снаружи по бокам находятся достаточно глубокие карманы для зонтика, бутылки воды или штатива. Объемные предметы, такие как штатив, туристический коврик или свернутая куртка, можно пристегнуть снизу с помощью пары ремней (в комплекте).

Внутреннее пространство организуется по ваши нужды с помощью перегородок на липучках: к примеру, можно разделить основной отсек пополам, на верх и низ, или оставить его в одном объеме. Всего в комплекте 11 перегородок 7 разных форм, а также 3 съемных закрытых кармашка на молнии для разных мелочей. Пара эластичных ремней, которые тоже крепятся на липучки, позволяет лучше зафиксировать длиннофокусные объективы или, например, электронный стабилизатор, чтобы он не болтался внутри во время ходьбы.

Стоит выделить кармашки для сменных батарей, они снабжены магнитными значками в форме монеток: когда кладете внутрь свежую батарею, поверните значок зеленой стороной, а когда севшую – красной, позже вам не придется тратить время, чтобы понять, где какая. Также предусмотрен потайной кармашек для трекера типа Apple AirTag – он поможет быстро найти рюкзак в случае пропажи (трекер нужно приобрести отдельно).

Эргономика рюкзака была обновлена: многослойная дышащая спинка, широкие уплотненные лямки для равномерного распределения веса, регулируемая по высоте нагрудная стяжка и возможность закрепить на лямках крепление для камеры PGYTECH Beetle (или его аналог). Есть две ручки – сверху и сбоку (для удобства укладки на верхние полки в транспорте), боковую ручку также можно использовать для крепления рюкзака на дорожном чемодане. Дно дополнительно усилено: при правильной укладке вещей (тяжелые вниз, легкие вверх) рюкзак стоит вертикально на ровных поверхностях, не заваливаясь. Полиуретановое покрытие защищает от осадков, молнии также снабжены защитой от дождя – вам не потребуется отдельный чехол-дождевик.

В целом PGYTECH OneGo 2 – это приятный рюкзак с продуманной эргономикой, который можно использовать как с фото- или видеотехникой, так и с повседневными вещами: положите внутрь ноутбук, наушники, снеки, бутылку воды и прочие необходимые вещи, места хватит для всего. Стоит отметить высокое качество материалов и спокойный, минималистичный дизайн с элегантными деталями, такими как металлическая планка с выгравированным логотипом производителя и алюминиевые пряжки для регулировки длины лямок.

OneGo 2 выпускается в двух размерах, на 20 и на 25 литров, на выбор доступно 3 цвета: черный, зеленый и песчаный.

Характеристики