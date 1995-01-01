Чехол для карт памяти PGYTECH Memory Card Wallet Deep Navy (уцененный)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00074826 Артикул : P-CB-036 (у)

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Чехол-органайзер для 3 карт памяти формата SD и 3 карт формата MicroSD. В комплекте идет мини-отвертка (в форме монетки) и шпилька для извлечения SIM карт. Выполнен из натуральной коровьей кожи высокого качества, закрывается на магнитный замок (зашит под кожу). Предусмотрена петелька для крепления чехла на кольце для ключей или шнурке. Задать вопрос Причина уценки: Повреждена упаковка 16% 1 790 ₽ 1 499 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Чехол-органайзер для 3 карт памяти формата SD и 3 карт формата MicroSD. В комплекте идет мини-отвертка (в форме монетки) и шпилька для извлечения SIM карт. Выполнен из натуральной коровьей кожи высокого качества, закрывается на магнитный замок (зашит под кожу). Предусмотрена петелька для крепления чехла на кольце для ключей или шнурке.

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