Светофильтры PGYTECH ND8 / 16 / 32 / 64 Professional для DJI Air 2S
Код товара : УТ-00066038
Артикул : P-16B-062
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
ND-фильтры обеспечивают затемнение на несколько ступеней экспозиции, что позволяет использовать более длительные выдержки для сглаживания движения в кадре. Используются как в фотографии, так и в съемке видео. Фильтры PGYTECH серии Professional изготавливаются из минерального оптического стекла производства Schott AG (Германия), оправа – из легкого алюминиевого сплава. Все фильтры также обладают твердым многослойным просветляющим покрытием, которое обеспечивает максимальную светопропускаемость, исключая переотражения и ореолы от источников яркого света. Верхний слой покрытия устойчив к царапинам, а также отталкивает масла и воду, что облегчает его очистку. Фильтры легкие, надежно фиксируются и не нарушают работу подвеса квадрокоптера.
В комплекте 4 светофильтра:
- ND8 – 3 ступени
- ND6 – 4 ступеней
- ND32 – 5 ступеней
- ND64 – 6 ступеней
Совместимость: только для DJI Mavic Air 2S.