Описание

ND-PL фильтры сочетают поляризационный и затемняющий эффект: они помогают избавиться от бликов, повысить контрастность и цветовую насыщенность изображения, а также ограничивают светопропускаемость на несколько ступеней экспозиции, что позволяет использовать более длительные выдержки для сглаживания движения в кадре. Используются как в фотографии, так и в съемке видео. Фильтры PGYTECH серии Professional изготавливаются из минерального оптического стекла производства Schott AG (Германия), оправа – из легкого алюминиевого сплава. Все фильтры также обладают твердым многослойным просветляющим покрытием, которое обеспечивает максимальную светопропускаемость, исключая переотражения и ореолы от источников яркого света. Верхний слой покрытия устойчив к царапинам, а также отталкивает масла и воду, что облегчает его очистку. Фильтры легкие, надежно фиксируются и не нарушают работу подвеса квадрокоптера.

Фильтры ND-PL вращаются в оправе для регулировки степени поляризационного эффекта. В комплекте 4 светофильтра:

ND-PL8 – 3 ступени

ND -PL 16 – 4 ступеней

16 – 4 ступеней ND -PL 32 – 5 ступеней

32 – 5 ступеней ND -PL 64 – 6 ступеней

Совместимость: только для DJI Mavic Air 2S.