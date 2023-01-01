Жесткий кейс PGYTECH Mavic 3 Safety Carrying Case
Код товара : УТ-00066036
Артикул : P-26A-006
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Прочный противоударный, герметичный и нетонущий кейс для квадрокоптера DJI Mavic 3 или Mavic 3 Classic. Внутреннее пространство выполнено из плотного поролона с заранее вырезанными ячейками для самого дрона, пульта управления (Smart), 4 аккумуляторов (+1 аккумулятор внутри дрона), зарядного хаба, сетевого адаптера, запасных пропеллеров, кабелей и других аксессуаров. Кейс оснащен удобной широкой ручкой с мягкой силиконовой накладкой. Имеются усиленные сталью проушины для установки тросового или навесного замка (замок не входит в комплект).
Кейс выдерживает погружение в воду на глубину до 1 метра, а также самостоятельно всплывает, если вы случайно уронили его в воду. Выдерживает температуры от -25° до +60° С (на короткое время: от -40° до +80° С). Специальный клапан позволяет выровнять давление внутри кейса при подъеме или спуске относительно уровня. В районе ручки имеется ячейка для размещения подписи под пластиковой крышкой: вы можете указать контакты владельца на случай утери, или информацию о содержимом, если используете несколько похожих кейсов.
- Размеры: 41 х 33 х 16.5 см
- Размеры упаковки: 43 х 36 х 20 см
- Вес: 2.69 кг
- Вес брутто: 3.4 кг