Жесткий кейс-ракушка для квадрокоптеров DJI Mavic 3 и Mavic 3 Classic. Внутреннее пространство выполнено из формованной EVA пены с мягким трикотажным покрытием: защищает от ударов и не царапает технику. Предусмотрены индивидуальные ячейки для квадрокоптера, пульта управления (обычного или Smart), 3 батарей (одна – в квадрокоптере), сетевого адаптера, запасных пропеллеров, светофильтров, кабелей и так далее. Кейс обладает защитой от пыли и брызг стандарта IP34: кейс покрыт несколькими слоями водостойкого полиуретана, молнии выполнены с защитой от дождя. В комплекте идет съемный плечевой ремень из нейлона.