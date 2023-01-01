Описание

Mantispod – многофункциональный мини-штатив для фотоаппаратов и мобильных телефонов. Выполнен из магниевого сплава, что обеспечивает высокую прочность: выдерживает нагрузку до 2.5 кг. При этом собственный вес составляет всего 262 г. Крепление для камеры съемное: оно устанавливается в холодный башмак. Это крепление можно снять, чтобы установить камеру на одной из ног штатива: это обеспечивает большую дистанцию для съемки селфи. В одной из ног также закреплено универсальное крепление для телефона: просто вытащите его из углубления, раскройте и закрепите на штативном винте.

Вы также можете использовать Mantispod в качестве подставки для вспышки, микрофона или другого аксессуара: просто снимите крепление для камеры и поставьте выбранный аксессуар в холодный башмак. Еще один башмак располагается сбоку, и еще один – на зажиме для телефона, поэтому при съемке на смартфон вы можете одновременно использовать 2 аксессуара: например, направленный микрофон и небольшой осветитель.

Наконец, функция, за которую этот штатив получил свое название: Mantis Mode («режим богомола»). Откиньте специальное крепление на одной из ног, чтобы штатив можно было закрепить на вертикальной поверхности: например, на заборе, перилах или автомобильном стекле. Штатив устанавливается на поверхности толщиной до 9 см. Обратите внимание, что съемка при движении автомобиля не допускается: камера может упасть.

Mantispod первого поколения выпускается в 2 версиях: обычный Mantispod и Mantispod Pro. Pro версия отличается только штативной головкой: она шаровая, что позволяет свободнее регулировать наклон камеры и поворачивать ее в вертикальный режим. Головка Pro версии также оснащена быстросъемной площадкой.