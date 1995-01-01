Карандаш для чистки оптики PGYTECH Lenspen

0 0 отзывов Код товара : УТ-00072579 Артикул : P-GM-112

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Карандаш PGYTECH Lenspen позволяет быстро, в полевых условиях, очистить ваш объектив от пыли и жировых разводов (отпечатков пальцев). С одной стороны карандаша находится выдвижная кисточка для смахивания пыли, с другой стороны – замшевая подушечка со специальным материалом на основе угля, которая обеспечивает обезжиривание. Корпус карандаша выполнен из алюминия. Задать вопрос Предзаказ Заказать Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Карандаш PGYTECH Lenspen позволяет быстро, в полевых условиях, очистить ваш объектив от пыли и жировых разводов (отпечатков пальцев). С одной стороны карандаша находится выдвижная кисточка для смахивания пыли, с другой стороны – замшевая подушечка со специальным материалом на основе угля, которая обеспечивает обезжиривание. Корпус карандаша выполнен из алюминия.

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