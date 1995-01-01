Карандаш для чистки оптики PGYTECH Lenspen
Код товара : УТ-00072579
Артикул : P-GM-112
Предзаказ
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Карандаш PGYTECH Lenspen позволяет быстро, в полевых условиях, очистить ваш объектив от пыли и жировых разводов (отпечатков пальцев). С одной стороны карандаша находится выдвижная кисточка для смахивания пыли, с другой стороны – замшевая подушечка со специальным материалом на основе угля, которая обеспечивает обезжиривание. Корпус карандаша выполнен из алюминия.
Видео
Наш обзор
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.