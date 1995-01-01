Чехол для объектива PGYTECH Lens Case M
Товар не найден
Характеристики
Описание
Чехол для объектива PGYTECH Lens Case обеспечивает надежную защиту для сменного объектива к вашей камере. 2 слоя вспененного полиэтилена (XPE) обеспечивают плотный защитный каркас, который амортизирует случайные удары, верхний слой выполнен из водостойкого прорезиненного полиэстера, внутренняя подкладка – из мягкого вельвета. Крышка чехла закрывается на магнитную пряжку, что можно сделать одной рукой. Чехол крепится на поясном ремне, также предусмотрена небольшая верхняя ручка и 2 петли для крепления плечевого ремня (не входит в комплект). Его также можно закрепить на стропы MOLLE на определенных моделях рюкзаков и фотосумок
PGYTECH Lens Case – оптимальный вариант для репортажных фотографов, съемки свадеб и других мероприятий, когда необходимо иметь под рукой 2-3 объектива, чтобы быстро переключаться между ними. Чехол выпускается в 2 размерах:
- M – для стандартных зумов типа 24-70/2.8, 24-105/2.8 и для фиксов типа 85/1.4, 100/2.8
- L – для длиннофокусных объективов типа 70-200/2.8
Характеристики
- Размеры внешние: 20.8 х 14.3 х 13.7 см
- Размеры внутренние: высота 16 см, диаметр 10.5 см
- Материалы: экстерьер: 70% полиэстер, 30% полиуретан; наполнитель: XPE (вспененный полиэтилен), подкладка: 100% полиэстер
- Вместимость: объективы типа 16-35/2.8, 24-70/2.8, 85/1.4, 100/2.8
- Вес: 190 г
- Размер упаковки: 24 х 15 х 14.5 см
- Страна производства: Китай