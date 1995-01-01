Металлическая клетка для камеры Insta360 X5 обеспечивает защиту и возможность установки аксессуаров: например, небольшого светодиодного осветителя и приемника для радиомикрофона: для этого предусмотрено 2 холодных башмака и дополнительное штативное гнездо 1/4". Его же можно использовать и для горизонтальной установки камеры.

Клетка сделана специально для Insta360 X5: доступ ко всем кнопкам, батарее и входу для внешнего микрофона остается свободным, сделаны специальные вырезы в местах расположения встроенных микрофонов и модуля Wi-Fi / Bluetooth. Камеру можно заряжать внутри клетки, есть возможность использовать фирменные светофильтры Insta360. В прорези для микрофонов установлена поролоновая защита от ветра (и еще 2 пары идет в комплекте про запас).

Камера устанавливается внутрь без люфта, но и без больших усилий, и запирается на верхний винтовой замок – надежно и безопасно. Снизу имеется как стандартное штативной гнездо 1/4", так и отверстия для фирменных быстросъемных креплений Insta360.

В комплекте идет защита для объективов из мягкого силикона.

Характеристики

Размеры: 145 х 62 х 22 мм

Вес: 62.5 г

Материалы: алюминиевый сплав, силикон

Комплектация: