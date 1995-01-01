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Клетка PGYTECH Insta360 X5 Camera Cage для камеры Insta360 X5

  • Insta360 X5 Camera Cage для камеры Insta360 X5
  • Insta360 X5 Camera Cage для камеры Insta360 X5
  • Insta360 X5 Camera Cage для камеры Insta360 X5
  • Insta360 X5 Camera Cage для камеры Insta360 X5
  • Insta360 X5 Camera Cage для камеры Insta360 X5
  • Insta360 X5 Camera Cage для камеры Insta360 X5
  • Insta360 X5 Camera Cage для камеры Insta360 X5
  • Insta360 X5 Camera Cage для камеры Insta360 X5
  • Insta360 X5 Camera Cage для камеры Insta360 X5
  • Insta360 X5 Camera Cage для камеры Insta360 X5
  • Insta360 X5 Camera Cage для камеры Insta360 X5
  • Insta360 X5 Camera Cage для камеры Insta360 X5
  • Insta360 X5 Camera Cage для камеры Insta360 X5
  • Insta360 X5 Camera Cage для камеры Insta360 X5
  • Insta360 X5 Camera Cage для камеры Insta360 X5
  • Insta360 X5 Camera Cage для камеры Insta360 X5
  • Insta360 X5 Camera Cage для камеры Insta360 X5
  • Insta360 X5 Camera Cage для камеры Insta360 X5
  • Insta360 X5 Camera Cage для камеры Insta360 X5
  • Insta360 X5 Camera Cage для камеры Insta360 X5
  • Insta360 X5 Camera Cage для камеры Insta360 X5
Код товара:УТ-00088807
Артикул:P-57C-020

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Металлическая клетка для камеры Insta360 X5 обеспечивает защиту и возможность установки аксессуаров: например, небольшого светодиодного осветителя и приемника для радиомикрофона: для этого предусмотрено 2 холодных башмака и дополнительное штативное гнездо 1/4". Его же можно использовать и для горизонтальной установки камеры.

Клетка сделана специально для Insta360 X5: доступ ко всем кнопкам, батарее и входу для внешнего микрофона остается свободным, сделаны специальные вырезы в местах расположения встроенных микрофонов и модуля Wi-Fi / Bluetooth. Камеру можно заряжать внутри клетки, есть возможность использовать фирменные светофильтры Insta360. В прорези для микрофонов установлена поролоновая защита от ветра (и еще 2 пары идет в комплекте про запас).

Камера устанавливается внутрь без люфта, но и без больших усилий, и запирается на верхний винтовой замок – надежно и безопасно. Снизу имеется как стандартное штативной гнездо 1/4", так и отверстия для фирменных быстросъемных креплений Insta360.

В комплекте идет защита для объективов из мягкого силикона.

Характеристики

  • Размеры: 145 х 62 х 22 мм
  • Вес: 62.5 г
  • Материалы: алюминиевый сплав, силикон

Комплектация:

  • Клетка
  • Защита объективов
  • 4 запасные ветрозащиты микрофонов (поролон)
  • Инструкция