Клетка PGYTECH Insta360 X5 Camera Cage для камеры Insta360 X5
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Характеристики
Описание
Металлическая клетка для камеры Insta360 X5 обеспечивает защиту и возможность установки аксессуаров: например, небольшого светодиодного осветителя и приемника для радиомикрофона: для этого предусмотрено 2 холодных башмака и дополнительное штативное гнездо 1/4". Его же можно использовать и для горизонтальной установки камеры.
Клетка сделана специально для Insta360 X5: доступ ко всем кнопкам, батарее и входу для внешнего микрофона остается свободным, сделаны специальные вырезы в местах расположения встроенных микрофонов и модуля Wi-Fi / Bluetooth. Камеру можно заряжать внутри клетки, есть возможность использовать фирменные светофильтры Insta360. В прорези для микрофонов установлена поролоновая защита от ветра (и еще 2 пары идет в комплекте про запас).
Камера устанавливается внутрь без люфта, но и без больших усилий, и запирается на верхний винтовой замок – надежно и безопасно. Снизу имеется как стандартное штативной гнездо 1/4", так и отверстия для фирменных быстросъемных креплений Insta360.
В комплекте идет защита для объективов из мягкого силикона.
Характеристики
- Размеры: 145 х 62 х 22 мм
- Вес: 62.5 г
- Материалы: алюминиевый сплав, силикон
Комплектация:
- Клетка
- Защита объективов
- 4 запасные ветрозащиты микрофонов (поролон)
- Инструкция