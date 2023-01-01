Светофильтр PGYTECH CPL Professional для DJI Mini 3 Pro
Код товара : УТ-00066028
Артикул : P-30A-013
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Описание
Циркулярный поляризационный фильтр поможет избавиться от бликов, повысить контрастность и цветовую насыщенность изображения. Фильтры PGYTECH серии Professional изготавливаются из минерального оптического стекла производства Schott AG (Германия), оправа – из легкого алюминиевого сплава. Все фильтры также обладают твердым многослойным просветляющим покрытием, которое обеспечивает максимальную светопропускаемость, исключая переотражения и ореолы от источников яркого света. Верхний слой покрытия устойчив к царапинам, а также отталкивает масла и воду, что облегчает его очистку. Оправа вращается для регулировки степени эффекта. Фильтры легкие, надежно фиксируются и не нарушают работу подвеса квадрокоптера.
Совместимость: только для DJI Mini 3 Pro.