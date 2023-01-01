PGYTECH Cold Shoe Phone Holder – компактный и надежный держатель для телефонов с шириной корпуса от 60 до 92 мм. Он устанавливается на штативный винт 1/4" или в стандартный башмак для аксессуаров. Наклон регулируется в диапазоне 110°, есть возможность снимать как с вертикальной, так и с горизонтальной ориентацией кадра. С двух сторон от зажима предусмотрены холодные башмаки, которые позволяют установить дополнительные аксессуары: 1 аксессуар при съемке в горизонтальном положении, 2 аксессуара при вертикальной съемке. Например, это может быть микрофон и небольшой светодиодный осветитель.