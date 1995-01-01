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Держатель для смартфона PGYTECH Cold Shoe Phone Holder

  • Cold Shoe Phone Holder
  • Cold Shoe Phone Holder
  • Cold Shoe Phone Holder
  • Cold Shoe Phone Holder
  • Cold Shoe Phone Holder
  • Cold Shoe Phone Holder
  • Cold Shoe Phone Holder
  • Cold Shoe Phone Holder
  • Cold Shoe Phone Holder
Код товара:УТ-00067949
Артикул:P-CG-140

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

PGYTECH Cold Shoe Phone Holder – компактный и надежный держатель для телефонов с шириной корпуса от 60 до 92 мм. Он устанавливается на штативный винт 1/4" или в стандартный башмак для аксессуаров. Наклон регулируется в диапазоне 110°, есть возможность снимать как с вертикальной, так и с горизонтальной ориентацией кадра. С двух сторон от зажима предусмотрены холодные башмаки, которые позволяют установить дополнительные аксессуары: 1 аксессуар при съемке в горизонтальном положении, 2 аксессуара при вертикальной съемке. Например, это может быть микрофон и небольшой светодиодный осветитель.

  • Размеры: 116 х 32 х 42 мм
  • Вес: 57 г
  • Материал: АБС пластик + поликарбонат, силикон
  • Размер упаковки: 14 х 5.4 х 5 см
  • Вес брутто: 99 г