Держатель для смартфона PGYTECH Cold Shoe Phone Holder
Код товара : УТ-00067949
Артикул : P-CG-140
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Описание
PGYTECH Cold Shoe Phone Holder – компактный и надежный держатель для телефонов с шириной корпуса от 60 до 92 мм. Он устанавливается на штативный винт 1/4" или в стандартный башмак для аксессуаров. Наклон регулируется в диапазоне 110°, есть возможность снимать как с вертикальной, так и с горизонтальной ориентацией кадра. С двух сторон от зажима предусмотрены холодные башмаки, которые позволяют установить дополнительные аксессуары: 1 аксессуар при съемке в горизонтальном положении, 2 аксессуара при вертикальной съемке. Например, это может быть микрофон и небольшой светодиодный осветитель.
- Размеры: 116 х 32 х 42 мм
- Вес: 57 г
- Материал: АБС пластик + поликарбонат, силикон
- Размер упаковки: 14 х 5.4 х 5 см
- Вес брутто: 99 г