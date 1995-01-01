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Нашейное крепление PGYTECH CapLock Action Camera Neck Mount Max, для экшн-камер

  • CapLock Action Camera Neck Mount Max, для экшн-камер
  • CapLock Action Camera Neck Mount Max, для экшн-камер
  • CapLock Action Camera Neck Mount Max, для экшн-камер
  • CapLock Action Camera Neck Mount Max, для экшн-камер
  • CapLock Action Camera Neck Mount Max, для экшн-камер
  • CapLock Action Camera Neck Mount Max, для экшн-камер
  • CapLock Action Camera Neck Mount Max, для экшн-камер
  • CapLock Action Camera Neck Mount Max, для экшн-камер
  • CapLock Action Camera Neck Mount Max, для экшн-камер
  • CapLock Action Camera Neck Mount Max, для экшн-камер
  • CapLock Action Camera Neck Mount Max, для экшн-камер
  • CapLock Action Camera Neck Mount Max, для экшн-камер
  • CapLock Action Camera Neck Mount Max, для экшн-камер
Код товара:УТ-00085598
Артикул:P-GM-389

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
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Описание

Крепление PGYTECH CapLock Neck Mount Max позволяет закрепить камеру в верхней части груди, что обеспечивает отличный «вид от первого лица» с эффектом погружения (POV). Нашейная часть крепления выполнена из мягкого силикона, который не скользит и не травмирует шею. Сердечник из стали и алюминия обеспечивает высокую прочность и устойчивость к разрывам. Быстросъемное крепление CapLock может устанавливаться любой стороной, позволяя поставить камеру как вертикально, так и горизонтально. При съемке в активном движении крепление можно дополнительно стабилизировать на теле с помощью эластичных ремешков, которые проходят под мышками. Версия Max отличается увеличенным размером – для людей крупной комплекции.

Крепление CapLock также совместимо с рядом других держателей PGYTECH, включая магнитные площадки, присоски, зажимы, рукоятки и моноподы. Поэтому вы можете быстро снять камеру и поставить ее на другое крепление для смены ракурса.

В комплект входит крепление для камер типа GoPro (с гребешком) и адаптер со штативным винтом 1/4". Универсальный держатель для смартфонов можно приобрести отдельно.

PGYTECH CapLock Neck Mount Max подходит для самого широкого диапазона активностей: от туризма и тревел-блогинга до горных лыж и водных видов спорта.

  • Материалы: силикон, нержавеющая сталь, алюминий, поликарбонат, термопластик
  • Размеры: 65 х 21 х 19.5 см (без телефонного адаптера)
  • Вес: 182 г (без телефонного адаптера)