Крепление PGYTECH CapLock Neck Mount Max позволяет закрепить камеру в верхней части груди, что обеспечивает отличный «вид от первого лица» с эффектом погружения (POV). Нашейная часть крепления выполнена из мягкого силикона, который не скользит и не травмирует шею. Сердечник из стали и алюминия обеспечивает высокую прочность и устойчивость к разрывам. Быстросъемное крепление CapLock может устанавливаться любой стороной, позволяя поставить камеру как вертикально, так и горизонтально. При съемке в активном движении крепление можно дополнительно стабилизировать на теле с помощью эластичных ремешков, которые проходят под мышками. Версия Max отличается увеличенным размером – для людей крупной комплекции.

Крепление CapLock также совместимо с рядом других держателей PGYTECH, включая магнитные площадки, присоски, зажимы, рукоятки и моноподы. Поэтому вы можете быстро снять камеру и поставить ее на другое крепление для смены ракурса.

В комплект входит крепление для камер типа GoPro (с гребешком) и адаптер со штативным винтом 1/4". Универсальный держатель для смартфонов можно приобрести отдельно.

PGYTECH CapLock Neck Mount Max подходит для самого широкого диапазона активностей: от туризма и тревел-блогинга до горных лыж и водных видов спорта.