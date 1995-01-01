Ремень-разгрузка PGYTECH Camera Strap Master предназначен для профессиональных фотографов, использующих несколько камер одновременно, а также для фотографов-натуралистов, поскольку он позволяет носить не только камеры, но и бинокли. Как и другие ремни PGYTECH, ремень использует систему быстросъемных креплений-бусинок (Beads), которые позволяют быстро отстегнуть камеру при необходимости. Каждая бусинка выдерживает нагрузку до 90 кг: шнурки из СВМПЭ прочнее стальной нити, а принимающие крепления сделаны из стеклонаполненного нейлона. Цветная индикация износа: сначала появляется предупреждающий желтый слой, затем красный, сигнализирующий о том, что бусинку со шнурком пора заменить. Камеру можно зафиксировать в определенной части ремня или дать ей свободно скользить по нему, когда, к примеру, вы подносите ее к лицу.

В области плеч ширина ремня составляет 60 мм, что эффективно распределяет нагрузку и снижает усталость при длительном ношении. Эта часть выполнена из натуральной кожи с мягкой замшевой подкладкой и смягчающим наполнителем из ЭПДМ (синтетического каучука). 115 вентиляционных отверстий обеспечивают комфорт при использовании в течение всего дня.

В комплекте идет 2 быстросъемных штативных площадки стандарта Arca Swiss – это позволяет максимально быстро переключаться между съемкой с рук и съемкой со штатива или монопода. Площадки оснащены специальным механизмом, который не дает их креплению самостоятельно ослабевать со временем. Эти площадки также совместимы с пряжкой PGYTECH Beetle, устанавливающейся на лямку рюкзака или на поясной ремень (пряжка продается отдельно).

Система крепления ремней AutoFit самостоятельно адаптируется к размерам и комплекции тела: ремень подходит для людей ростом от 150 до 190 см – один размер для всех. Передняя нагрудная стяжка регулируется по высоте (4 положения), а под ней можно разместить 2 вспомогательных ремешка для ношения третьей камеры или бинокля. В области ключиц предусмотрены 2 кольца, к которым можно пристегнуть карабин с дополнительными аксессуарами (например, чехол с запасными батарейками и картами памяти).

Ремень-разгрузка PGYTECH Camera Strap Master – отличный выбор для съемки репортажа, мероприятий (свадьбы, банкеты), спорта и дикой природы.

Характеристики

Длина: 83 ~ 145 см

Ширина плечевой накладки: 60 мм

Ширина основной части ремня: 25 мм

Подходит для роста: от 150 до 190 см

Вес нетто: 315 г

Материалы: полиэстер, натуральная кожа, синтетический каучук, стеклонаполненный нейлон

Размер коробки: 32 х 21 х 5 см

Что в коробке: