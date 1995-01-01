PGYTECH Beetle Camera Clip V2 – обновленная металлическая пряжка для крепления камеры на лямке рюкзака или поясном ремне. Улучшена совместимость с площадками системы Arca Swiss (по заявлению производителя, теперь совместимы 95%), повышена надежность и удобство фиксации камеры, пряжка теперь совместима с более широкими и более толстыми ремнями. Наконец, обновлен внешний вид с окраской «под ковку» (hammer paint). Основные сценарии использования: 1) постоянное ношение камеры (например, во время прогулок по городу). Этот вариант хорошо подходит при съемке на не слишком тяжелые, умеренные по весу камеры, а также для ношения экшен-камер для съемки от первого лица (POV).

Второй вариант применения: чтобы временно освободить руки. К примеру, вам нужно достать ключи или проверить телефон, поменять объективы, просто дать короткий отдых мышцам. Камера при этом остается плотно зафиксированной прямо перед вами, не болтается из стороны в сторону, вы постоянно контролируете ее визуально – это полезно в многолюдных местах.

Как это работает: пряжка надевается на ремень или лямку рюкзака, при этом плотность захвата регулируется в зависимости от толщины лямки. Съемная площадка устанавливается в штативное гнездо камеры и плотно затягивается. Для установки площадки в пряжку просто заведите ее в пазы крепления сверху вниз, до щелчка. Благодаря квадратной форме площадки камеру можно установить как вертикально, так и горизонтально, поперек туловища – такой вариант, к примеру, удобен для замены объективов. Установка камеры поперек также хорошо работает с небольшими объективами. Для освобождения камеры просто нажмите рычажок сбоку. Этот рычажок можно сдвинуть в сторону, чтобы он заблокировался (для дополнительной безопасности).

Крепление Beetle Camera Clip V2 совместимо со штативными площадками PGYTECH SnapLock, Peak Design, Falcam F38 и большинством площадок стандарта Arca Swiss. Это позволяет снять камеру с крепления и сразу поставить ее на штатив или электронный стабилизатор. Крепление выдерживает нагрузку до 30 кг: это гарантирует безопасность при динамических нагрузках, а также защищает от уличных краж.