PGYTECH Beetle Camera Clip – металлическая пряжка для крепления камеры на поясном ремне, нагрудной лямке рюкзака или любом другом ремне шириной до 7.5 см и толщиной до 1.5 см. Съемная площадка крепится в штативное гнездо камеры, стандартная площадка позволяет ставить камеру в любом из 4 направлений. Например, поставив камеру боком, удобно менять объективы. Боковое крепление также хорошо подходит для камер с короткими объективами. Пряжку можно установить и на более широкие ремни, немного сжав их по краям.

Пряжка очень легко надевается на ремень с помощью замка-защелки, без необходимости закручивать винты. Она полностью выполнена из алюминиевого сплава, что обеспечивает надежность и устойчивость к изнашиванию, а резиновая накладка на внутренней стороне дает ей скользить вниз по лямке рюкзака.

Площадка напрямую совместима со штативными головками системы Arca Swiss: вы можете снять камеру с пояса и поставить на штатив или стабилизатор и обратно.

Пряжка Beetle Camera Clip подходит как для постоянного ношения камеры, так и просто для того, чтобы быстро освободить руки на время передышки между съемками – поэтому она пользуется большой популярностью среди профессиональных фотографов (спорт, репортаж, мероприятия). Крепление выдерживает нагрузку до 25 кг, поэтому камера останется на месте, даже если уличный вор попробует вырвать ее силой.

Камера с площадкой легко устанавливается в пряжку (вы услышите «клик»), а чтобы вытащить ее обратно, требуется нажать на кнопку, расположенную сбоку. Для безопасности в общественных местах вы можете повернуть штифт замка в сторону, что заблокирует замок.