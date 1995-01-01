Обновленное крепление PGYTECH Arca-Type Quick Release Clamp V2 позволяет быстро устанавливать и снимать камеру с различных держателей: штативов, моноподов, стабилизаторов, слайдеров и других платформ. Версия V2 поддерживает не только квадратные, но и прямоугольные площадки стандарта Arca Swiss, а также L-образные пластины, клетки и так далее. Другие отличия: двойная система блокировки (кнопка + рычажок, с разных сторон базового крепления), регулируемые стопоры, предотвращающие соскальзывание площадки и новая окраска под кованную сталь (площадка изготавливается из алюминиевого сплава). По заявлению производителя, базовая пластина теперь совместима с 95% площадок в стиле Arca, включая площадки Peak Design, Falcam F38 и других производителей.

Зачем это нужно? Многие держатели (штативы, моноподы, кронштейны Magic Arm и так далее) не имеют собственной быстросъемной площадки, другие не поддерживают площадки Arca Swiss, третьи поддерживают, но имеют медленный механизм фиксации (например, с помощью бокового винта). Набор Arca-Type Quick Release Clamp V2 решает все эти проблемы: с его помощью камера фиксируется одним движением (сверху вниз до щелчка), а также быстро освобождается по нажатию на кнопку. Если ваш рабочий процесс включает частое использование штатива или других креплений, Quick Release Clamp V2 упростит и ускорит производство. Комплект креплений можно использовать не только с камерой, но и с аксессуарами: например, с осветителями или накамерными мониторами.

Нижняя часть базовой пластины выполнена в форме ласточкиного хвоста стандарта Arca Swiss, а также имеет штативную резьбу 1/4" и 3/8" (установлен переходник), что позволяет закрепить ее на самые разные держатели. Быстросъемная площадка фиксируется на камере с помощью монетки или шестигранного ключа (в комплекте). Специальная шайба предотвращает самопроизвольное раскручивание штативного винта.

Характеристики