Адаптер PGYTECH Action Camera Universal Mount to 1/4"
Код товара : УТ-00066051
Артикул : P-18C-032
850 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Физические характеристики
Вес (брутто), г
0.032
Описание
Адаптер для установки экшен-камеры с креплением типа GoPro на штативы, моноподы и другие держатели с резьбой 1/4"-20. Дизайн хорошо подходит для установки на мини-штативы и селфи-палки с небольшим диаметром верхней площадки.
- Материалы: АБС пластик, поликарбонат, нержавеющая сталь.
- Размеры: 33.1 х 2.8 х 2.7 см
- Вес: 13.6 г