Посадочный коврик для квадрокоптера PGYTECH 55cm Landing Pad
Код товара : УТ-00066040
Артикул : P-GM-101
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Самораспаковывающийся посадочный коврик облегчает посадку квадрокоптера на улице: высокая трава не повреждает пропеллеры, а при посадке на сухую песчаную почву квадрокоптер не поднимает пыль. Яркий цвет коврика (оранжевый с одной стороны, синий с другой) помогает найти точку посадки, если дрон возвращается домой на большой высоте, в сумерки или ночью. Коврик выполнен из прочного нейлона на стальной пружине. В комплекте идет 3 пластиковых колышка, которые помогают зафиксировать коврик на мягкой почве, а также 8 светоотражающих полосок.
- Диаметр в развернутом состоянии: 55 см
- Размер упаковки: 20 х 21 х 3.5 см
- Вес: 150 г