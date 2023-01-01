Самораспаковывающийся посадочный коврик облегчает посадку квадрокоптера на улице: высокая трава не повреждает пропеллеры, а при посадке на сухую песчаную почву квадрокоптер не поднимает пыль. Яркий цвет коврика (оранжевый с одной стороны, синий с другой) помогает найти точку посадки, если дрон возвращается домой на большой высоте, в сумерки или ночью. Коврик выполнен из прочного нейлона на стальной пружине. В комплекте идет 3 пластиковых колышка, которые помогают зафиксировать коврик на мягкой почве, а также 8 светоотражающих полосок.