Объектив PERGEAR FF 35mm f/1.4 Nikon Z (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00070893
Артикул : б/у-Н1 КС 2023-10-19
Причина уценки:
Незначительные следы эксплуатации.
9 990 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Компактный полнокадровый мануальный объектив для камер с байонетом Nikon Z.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5, незначительные следы эксплуатации.
Комплектация: крышки, бленда, чехол, коробка.
Гарантия 14 дней.