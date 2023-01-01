Зарядное устройство Perfeo PF-VN-421, 4 слота AA / AAA, 2 слота 9V
Код товара : УТ-00064811
Артикул : 30 015 283
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Perfeo PF-VN-421 – компактное зарядное устройство для 2 или 4 аккумуляторов типа AA / AAA (заряжаются только попарно) или 1-2 аккумуляторов типа «Крона» 9V (6F22) c никель-металлогидридной и никель-кадмиевой (Ni-MH/Cd) электрохимической системой. Вилка складывается для удобства хранения и транспортировки. Устройство оснащено таймером автоматического выключения, который предотвращает избыточный заряд аккумуляторов. Таймер срабатывает через 9.5 часов, поэтому устройство подходит для аккумуляторов емкостью не более 2000 мАч.
- Входной ток: 100-240V AC 50/60Гц
- Ток заряда: AA - 200mA, AAA - 150mA, 9V - 50mA
- Электрохимическая система аккумуляторов: Ni-MH, Ni-CD
- Рабочая температура: 0⁰С +40⁰С.
- Размеры: 105 x 65 x 45 мм
- Вес: 98 г