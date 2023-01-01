Perfeo PF-VN-421 – компактное зарядное устройство для 2 или 4 аккумуляторов типа AA / AAA (заряжаются только попарно) или 1-2 аккумуляторов типа «Крона» 9V (6F22) c никель-металлогидридной и никель-кадмиевой (Ni-MH/Cd) электрохимической системой. Вилка складывается для удобства хранения и транспортировки. Устройство оснащено таймером автоматического выключения, который предотвращает избыточный заряд аккумуляторов. Таймер срабатывает через 9.5 часов, поэтому устройство подходит для аккумуляторов емкостью не более 2000 мАч.