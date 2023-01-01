Perfeo PF-UL-210 – компактное зарядное устройство для литий-ионных аккумуляторов типов 18650, 16340, 17335, 18490, 20700. Работает от любого USB-источника: сетевого адаптера, автомобильного адаптера, USB гнезда компьютера, универсальных USB аккумуляторов и так далее. Это позволяет заряжать аккумуляторы не только дома, но и в дороге. Оснащено светодиодным индикатором, показывающим процесс заряда аккумулятора (3 деления). В комплекте USB кабель длиной 70 см.