Зарядное устройство Perfeo PF-UL-210 Li-ion, для 18650, 16340, 17335, 18490, 20700
Код товара : УТ-00064809
Артикул : 30 015 287
590 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Perfeo PF-UL-210 – компактное зарядное устройство для литий-ионных аккумуляторов типов 18650, 16340, 17335, 18490, 20700. Работает от любого USB-источника: сетевого адаптера, автомобильного адаптера, USB гнезда компьютера, универсальных USB аккумуляторов и так далее. Это позволяет заряжать аккумуляторы не только дома, но и в дороге. Оснащено светодиодным индикатором, показывающим процесс заряда аккумулятора (3 деления). В комплекте USB кабель длиной 70 см.
- Для зарядки Li-ion аккумуляторов 18650, 16340, 17335, 18490, 20700.
- Одновременная зарядка 1 или 2 аккумуляторов.
- Входной ток: 5В 1А.
- Ток заряда: 500 мА
- В комплект входит кабель питания USB 70см.
- Индикация окончания зарядки: индикаторы горят красным во время зарядки и зеленым – когда аккумуляторы полностью заряжены.
- Рабочая температура: 0⁰С +40⁰С.
- Размеры: 105 х 50 х 30 мм
- Вес: 98 г