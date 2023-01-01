Простое переходное кольцо, позволяющее использовать объективы для дальномерных камер Leica M на беззеркальных камерах с байонетом E. Электронный чип отсутствует, соединение исключительно механическое. В отличие от более дорогого адаптера с геликоидом, это переходное кольцо не позволяет сократить минимальное расстояние для фокусировки. Высокоточная конструкция позволяет избежать отклонения оптической оси и связанных с ним аберраций.