Переходное кольцо Voigtlander Leica M - Sony E II
Код товара : УТ-00052259
Артикул : ФС-00029577
Предзаказ
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 6 месяцев
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Прочие особенности
Страна производства
Япония
Физические характеристики
Вес (брутто), г
1.680
Описание
Простое переходное кольцо, позволяющее использовать объективы для дальномерных камер Leica M на беззеркальных камерах с байонетом E. Электронный чип отсутствует, соединение исключительно механическое. В отличие от более дорогого адаптера с геликоидом, это переходное кольцо не позволяет сократить минимальное расстояние для фокусировки. Высокоточная конструкция позволяет избежать отклонения оптической оси и связанных с ним аберраций.