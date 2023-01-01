Адаптер Voigtlander Leica M - Sony E Close Focus Adapter
Код товара : УТ-00052260
Артикул : ФС-00030919
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Характеристики
Физические характеристики
Вес (брутто), г
1.680
Описание
Voigtlander Leica M - Sony E Close Focus Adapter обладает такой особенностью дизайна как встроенный геликоид, который позволяет объективам для дальномерных камер Leica M фокусироваться значительно ближе, чем они могли изначально. Эту функцию можно отключить по желанию с помощью отдельного замка. Корпус полностью металлический, выполненный прецизионно, с высокой точностью, на заводе Cosina в Японии. Электронный чип отсутствует.