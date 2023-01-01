Адаптер Voigtlander Leica M - Nikon Z Close Focus Adapter
Код товара : УТ-00052262
Артикул : ФС-00032283
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Характеристики
Прочие особенности
Страна производства
Япония
Физические характеристики
Вес (брутто), г
1.680
Вес
105 г
Описание
Переходное кольцо для использования объективов с байонетом Leica M (для дальномерных камер Leica) c камерами системы Nikon Z. Адаптер полностью металлический, высокоточная конструкция позволяет избежать отклонения оптической оси и связанных с ним аберраций. Встроенный геликоид с ходом около 5.5 мм позволяет объективам фокусироваться гораздо ближе, чем это было возможно по их конструкции. Геликоид можно заблокировать в нулевом положении: например, это может потребоваться, чтобы пользоваться фокусировкой по шкале дистанций на корпусе объектива.
Электронный чип отсутствует.