Переходное кольцо для использования объективов с байонетом Leica M (для дальномерных камер Leica) c камерами системы Fujifilm X. Адаптер полностью металлический, высокоточная конструкция позволяет избежать отклонения оптической оси и связанных с ним аберраций. Встроенный геликоид с ходом 4 мм позволяет объективам фокусироваться гораздо ближе, чем это было возможно по их конструкции. Геликоид можно заблокировать в нулевом положении: например, это может потребоваться, чтобы пользоваться фокусировкой по шкале дистанций на корпусе объектива.