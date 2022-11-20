Переходное кольцо повышающее 52-55мм (б.у. состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00063321
Артикул : б/у-Н1 КС 2022-11-20
Причина уценки:
Незначительные следы эксплуатации.
350 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 128321
Повышающее кольцо позволяет использовать светофильтры большего диаметра, чем резьба на Вашем объективе. Это пригодится, к примеру, если Вы приобрели объектив с резьбой 52 мм и у вас уже есть светофильтры 55 мм от других объективов. Данные кольца можно устанавливать друг на друга, увеличивая, тем самым, диаметр до нужного.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5.
Комплектация:-
Гарантия 14 дней.