Описание

Код товара: 128321

Повышающее кольцо позволяет использовать светофильтры большего диаметра, чем резьба на Вашем объективе. Это пригодится, к примеру, если Вы приобрели объектив с резьбой 52 мм и у вас уже есть светофильтры 55 мм от других объективов. Данные кольца можно устанавливать друг на друга, увеличивая, тем самым, диаметр до нужного.



Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5.

Комплектация:-

Гарантия 14 дней.