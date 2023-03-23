Переходное кольцо для макросъемки EOS - 58mm (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00066402
Артикул : б/у-Н1 КС 2023-03-23
Причина уценки:
Новый.
700 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 131402
Макро реверсивное кольцо для системы Canon EF и EF-S под объективы диаметром 58 мм
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5.
Комплектация:- .
Гарантия 14 дней.